الطاقة

النفط قرب أعلى مستوياته في شهرين بدعم مخاوف تعطل الإمدادات

«رويترز»
«رويترز»
الثلاثاء 13 يناير 2026 7:59 |1 دقائق قراءة
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 0.5% في تعاملات آسيا. "رويترز"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 0.5% بعدما طغت المخاوف المتزايدة المحيطة بإيران واحتمال تعطل الإمدادات على فرص ​زيادة إمدادات الخام من فنزويلا.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت إلى 64.15 دولار للبرميل لتحوم قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته الجلسة السابقة، فيما تداولت العقود الآجلة لخام تكساس عند 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 ديسمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

يتجه خام برنت للارتفاع 2.7 % خلال الأسبوع.

تواجه إيران وهي واحدة من أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة ⁠منذ سنوات، ما أثار تحذيرا من الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترمب من احتمال القيام بعمل عسكري ‍بسبب العنف ضد ‍المتظاهرين.

توقع مسؤول أمريكي لرويترز، أن يجتمع ترمب مع كبار مستشاريه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات بشأن إيران، وقال الرئيس الأمريكي يوم الاثنين إن أي ​دولة ستتعامل تجاريا مع إيران ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على أي أعمال ⁠تجارية مع أمريكا.

"بنك باركليز" قال "أضافت اضطرابات إيران 4 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطر جيوسياسية في أسعار النفط"، وتترقب الأسواق أيضا احتمالات طرح إمدادات إضافية من خام فنزويلا.

في أعقاب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ترمب الأسبوع الماضي إن من المقرر أن تسلم كراكاس ‌ما يصل إلى 50 مليون برميل نفط، الخاضع للعقوبات الغربية، إلى واشنطن.

التعريفات
النفطأوبكبرنتتكساسأمريكافنزويلاإيران
