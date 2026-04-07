النفط يصعد في تعاملات متقلبة وسط التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بعد تداولات متقلبة اليوم، في ظل تصاعد حدة الخطاب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم انخراط الجانبين في محادثات غير مباشرة قد تسهم في خفض حدة الأعمال القتالية، وذلك بالتزامن مع تسلمهما إطار خطة سلام مقدمة من باكستان لإنهاء الصراع.

زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.68% لتصل إلى 109.77 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.78% لتبلغ 112.40 دولار للبرميل.

إعادة فتح هرمز شرط لانخفاض الأسعار

ولكي تتراجع الأسعار من مستوياتها المرتفعة الحالية، يتطلب أي وقف للهجمات التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا تمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز.

وفي ظل استمرار إغلاق المضيق، يلجأ كبار مستهلكي النفط، ولا سيما في آسيا، إلى ترشيد استخدام الإمدادات أو خفض الاستهلاك لمواجهة نقص المعروض.

خطة سلام باكستانية وتعثر إعادة فتح المضيق

تسلمت الولايات المتحدة وإيران إطار خطة سلام من باكستان لإنهاء الأعمال القتالية، إلا أن طهران رفضت إعادة فتح مضيق هرمز فورًا، عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توعد فيها إيران "بالجحيم" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال مهلة زمنية محددة.

ولا يزال المضيق، الذي تمر عبره صادرات النفط والمنتجات البترولية من السعودية والعراق وقطر والكويت والإمارات، مغلقًا إلى حد كبير، عقب الهجمات التي استهدفت السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات الشحن عبور بعض السفن، بما في ذلك ناقلة تشغلها سلطنة عُمان وسفينة حاويات مملوكة لفرنسا وناقلة غاز يابانية، ما يشير إلى سياسة إيرانية تسمح بمرور سفن دول تُعد صديقة.

تحليلات السوق: ترقب وحذر

قال المحلل أولي هفالباي إن السوق تحاول استشراف التطورات المقبلة، مشيرًا إلى أن أبرز المستجدات تمثلت في عبور بعض السفن عبر المضيق، فيما لفت إلى استمرار خسارة أوروبا لكميات من النفط لمصلحة آسيا بسبب شح الإمدادات.

من جانبه، قال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال، إن الوضع لا يزال شديد التقلب في ظل طرح خطط السلام، موضحًا أن الخطاب الإيراني يرفض وقف إطلاق النار، رغم السماح بمرور عدد أكبر من السفن عبر المضيق.