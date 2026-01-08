الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
الطاقة

النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات أمريكا وترقب تطورات فنزويلا

«رويترز»
«رويترز»
الخميس 8 يناير 2026 7:48 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات أمريكا وترقب تطورات فنزويلاالنفط يرتفع وسط تراجع مخزونات أمريكا وتطورات فنزويلا. "رويترز"

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس، بعد يومين من الانخفاض بعدما قدم تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات أمريكا بعض الدعم ​وشجع المستثمرين الذين لا يزالون يراقبون التطورات الخاصة بفنزويلا على شراء العقود الآجلة.

زاد خام برنت 0.6% إلى 60.34 دولار للبرميل، بينما وصل خام تكساس إلى 56.36 دولار للبرميل بزيادة 0.7%، وكان كلا الخامين القياسيين انخفضا بأكثر ‌من 1% لليوم الثاني أمس الأربعاء وسط ‌توقعات ⁠المتعاملين ​بوفرة الإمدادات العالمية ‌هذا العام. وتشير تقديرات محللي مورجان ستانلي إلى أن الفائض سيصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في النصف الأول من 2026.

أوبك+ يعلن مواصلة تعليق زيادات إنتاج النفط خلال فبراير ومارس 2026

أعلن تحالف أوبك+، أن 8 أعضاء قرروا مواصلة تعليق زيادات إنتاج النفط...

Sun, 04 2026

اغتنام الفرصة للشراء

المحلل لدى "فوجيتومي" للأوراق المالية ميتسورو مورايشي قال "إن الانخفاضات دفعت بعض المتداولين لاغتنام الفرصة وشراء العقود الآجلة اليوم الخميس".

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في أمريكا ⁠انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 419.1 مليون برميل الأسبوع ‌الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في ‍استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 447 ألف برميل.

قال ‍مسؤولون أمريكيون كبار أمس الأربعاء، إن واشنطن تحتاج إلى السيطرة على مبيعات نفط كاراكاس وإيراداتها إلى أجل غير مسمى لتحقيق استقرار في اقتصاد هذا البلد وإعادة بناء قطاع النفط وضمان تصرفه بما ​يخدم مصالح أمريكا.

ناقلة النفط

"رويترز": أمريكا تحاول الاستيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة...

Wed, 07 2026

شيفرون توسع نشاطها

قالت 4 مصادر أمس الأربعاء إن شركة شيفرون المنتجة للنفط تجري محادثات مع ⁠أمريكا لتوسيع رخصة رئيسية للعمل في فنزويلا حتى تتمكن من زيادة صادراتها من الخام إلى مصافيها الخاصة والبيع لمشترين آخرين.

احتجزت أمريكا ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي أمس الأربعاء إحداهما تبحر تحت علم روسيا.

أعلنت واشنطن عن صفقة مع كراكاس للحصول على نفط خام بما يصل إلى ملياري دولار، وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن فنزويلا ستسلم 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى أمريكا.

قد ‌تتحول شركات التكرير الصينية المستقلة التي تستهلك الكثير من واردات البلاد من فنزويلا إلى النفط الإيراني لتعويض النقص.

التعريفات
أوبكالنفطأمريكافنزويلاإيران
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية