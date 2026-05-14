الاثنين, 18 مايو 2026 | 1 ذُو الْحِجَّة 1447
الطاقة

النفط يرتفع بدعم ترقب نتائج القمة الصينية الأمريكية

«رويترز»
الخميس 14 مايو 2026 6:13 |1 دقائق قراءة
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لنتائج القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، فيما يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت إلى 106 دولارات للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام تكساس إلى 101.50 دولار، وكان الخامين قد انخفضا أمس الأربعاء، مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة.

هدنة تجارية هشة

وصل ترمب إلى بكين مساء أمس وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع شي بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة والتعامل مع قضايا شائكة مثل الحرب مع إيران ومبيعات الأسلحة لتايوان.

رغم أن ترمب نفى حاجته إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، يتوقع أن يطلب من شي المساعدة في حل هذا الصراع المكلف الذي لا يحظى بتأييد كبير، لكن المحللين استبعدوا حصوله على الدعم الذي يريده.

الخيارات قليلة

المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور قال "قد يترك عدم إحراز تقدم ملموس بشأن إعادة فتح المضيق لأمريكا خيارات قليلة بخلاف استئناف الضربات"، في الوقت نفسه، أبرمت إيران اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز من المنطقة.

تعد الصين أكبر مشتر لنفط إيران، رغم ضغوط العقوبات التي تفرضها أمريكا، وتوجه 80% من صادرات نفط إيران إلى الصين في 2025، إذ تستفيد مصافي التكرير الصينية المستقلة من النفط الخاضع للعقوبات الأمريكية بأسعار مخفضة.

