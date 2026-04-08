الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 9 أبريل 2026 | 21 شَوَّال 1447
Logo
الطاقة

العراق يحدد سعر بيع خام البصرة المتوسط لأوروبا بزيادة 20.45 دولار عن "برنت"

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 8 أبريل 2026 19:21 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
رفع رفعت سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا لشهر مايو 17.30 دولار للبرميل عن ‌متوسط أسعار ‌البيع في ​عُمان/دبي، بحسب ما نقلته "رويترز" عن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو".

وزاد سعر بيع خام البصرة الثقيل ⁠إلى آسيا في ‌الشهر ‌نفسه 15.20 دولار للبرميل ​عن ‌أسعار عُمان/دبي.

أضافت سومو ‌أن سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لشهر مايو لأوروبا تحدد ‌بزيادة 20.45 دولار للبرميل عن سعر خام برنت.

فيما ⁠يتعلق ⁠بسعر الرسمي لبيع خام البصرة المتوسط لشهر مايو إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، فقالت سومو إنه تحدد بعلاوة 10.20 دولار للبرميل عن سعر خام أرجوس عالي ​الكبريت.

التعريفات
السعوديةبرنتالعراقإيران
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية