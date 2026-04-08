العراق يحدد سعر بيع خام البصرة المتوسط لأوروبا بزيادة 20.45 دولار عن "برنت"

رفع رفعت سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا لشهر مايو 17.30 دولار للبرميل عن ‌متوسط أسعار ‌البيع في ​عُمان/دبي، بحسب ما نقلته "رويترز" عن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو".

وزاد سعر بيع خام البصرة الثقيل ⁠إلى آسيا في ‌الشهر ‌نفسه 15.20 دولار للبرميل ​عن ‌أسعار عُمان/دبي.

أضافت سومو ‌أن سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لشهر مايو لأوروبا تحدد ‌بزيادة 20.45 دولار للبرميل عن سعر خام برنت.

فيما ⁠يتعلق ⁠بسعر الرسمي لبيع خام البصرة المتوسط لشهر مايو إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، فقالت سومو إنه تحدد بعلاوة 10.20 دولار للبرميل عن سعر خام أرجوس عالي ​الكبريت.