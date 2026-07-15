خفضت مصافي النفط الصينية إنتاجها الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، مع استجابة القطاع لتفاقم ضعف الطلب وتعطل شحنات الخام القادمة من الخليج العربي

واصلت أحجام التكرير تراجعها في يونيو، إذ انخفضت 18% على أساس سنوي إلى 51.24 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 والمراحل الأولى من جائحة كورونا، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد انهيار واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي إلى مستوى يقترب من الأدنى في عقد، وأدى تباطؤ الاقتصاد والتحول نحو المركبات الكهربائية في قطاع النقل إلى اضطراب الطلب على الوقود وسحق هوامش الربح، فيما كانت المصافي المستقلة الأكثر تضرراً بسبب اعتمادها على الخام الإيراني الأرخص سعرا.

شهد القطاع، الذي يمثل ما يصل إلى ثلث طاقة التكرير الصينية، هبوط معدلات التشغيل إلى أدنى مستوى في تسع سنوات، وفقاً لشركة الاستشارات "جيه إل سي".

يتوقع أن تنخفض عمليات التكرير الإجمالية في الصين بدرجة أكبر خلال يوليو، مع إيقاف مزيد من الشركات وحداتها لإجراء أعمال الصيانة بهدف الحد من الخسائر، بحسب شركة "جي إل كونسلتينج"، التي تتوقع تراجع أحجام التكرير خلال العام بنسبة 5.6%.