الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 20 يونيو 2026 | 4 مُحَرَّم 1448
Logo
الطاقة

السعودية وكوريا تعززان شراكتهما في الطاقة بمذكرة تفاهم تشمل النفط والغاز

«واس»
«واس» من الرياض
الأحد 14 يونيو 2026 22:49 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
السعودية وكوريا تعززان شراكتهما في الطاقة بمذكرة تفاهم تشمل النفط والغازلقاء وزير الطاقة السعودي بالوزير الكوري في الرياض اليوم . "واس"

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا كيم جونغ هوان، سبل تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم تتضمن زيادة تخزين الخام السعودي في الاحتياطي الإستراتيجي الكوري، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الإمدادات، والتكرير، والبتروكيميائيات، والابتكار، والبحث والتطوير.

مذكرة تفاهم تعيز التعاون في البترول والغاز

عقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز، تهدف إلى تعزيز التعاون بين السعودية وكوريا، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز الشراكة الإستراتيجية بينهما.

نشاط التصنيع في آسيا يتوسع في مارس رغم اضطرابات الطاقة

توسع نشاط التصنيع في معظم أنحاء آسيا خلال مارس، مع تحسن الأداء في...

Wed, 01 2026

تخزين الخام السعودي وتوسيع الشراكات الاستثمارية

تشمل المذكرة زيادة تخزين الخام السعودي في احتياطي البترول الإستراتيجي الكوري، بما يعزز استقرار الإمدادات ومرونتها، إضافة إلى التعاون في مجالات البترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير والبتروكيميائيات، وتطوير الشراكات الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة.

كوريا الجنوبية تتحول إلى وضع إدارة أزمة مع تصاعد صدمة النفط الإيرانية

تكثّف كوريا الجنوبية خطط الطوارئ استعداداً لسيناريو أسوأ في...

Wed, 25 2026

تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة

كما بحث الجانبان فرص التعاون في تطوير مشروعات البنية التحتية المرتبطة بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط مرافق الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دعم كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز موثوقية منظومة الطاقة.

الابتكار والتحول الرقمي

وتشمل مذكرة التفاهم كذلك تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، وتنمية الشراكات في البحث والتطوير، ودعم الجهود المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

التعريفات
الطاقةالنفط السعوديةالغازكوريامخزونات الخام
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية