السعودية وكوريا تعززان شراكتهما في الطاقة بمذكرة تفاهم تشمل النفط والغاز

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا كيم جونغ هوان، سبل تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم تتضمن زيادة تخزين الخام السعودي في الاحتياطي الإستراتيجي الكوري، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الإمدادات، والتكرير، والبتروكيميائيات، والابتكار، والبحث والتطوير.

مذكرة تفاهم تعيز التعاون في البترول والغاز

عقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز، تهدف إلى تعزيز التعاون بين السعودية وكوريا، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز الشراكة الإستراتيجية بينهما.

تخزين الخام السعودي وتوسيع الشراكات الاستثمارية

تشمل المذكرة زيادة تخزين الخام السعودي في احتياطي البترول الإستراتيجي الكوري، بما يعزز استقرار الإمدادات ومرونتها، إضافة إلى التعاون في مجالات البترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير والبتروكيميائيات، وتطوير الشراكات الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة.

تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة

كما بحث الجانبان فرص التعاون في تطوير مشروعات البنية التحتية المرتبطة بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط مرافق الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دعم كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز موثوقية منظومة الطاقة.

الابتكار والتحول الرقمي

وتشمل مذكرة التفاهم كذلك تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، وتنمية الشراكات في البحث والتطوير، ودعم الجهود المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.