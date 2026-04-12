الأحد, 12 أبريل 2026 | 24 شَوَّال 1447
السعودية : تعافي منشآت الطاقة واستعادة الضخ الكامل لخط أنابيب شرق غرب

«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 12 أبريل 2026 9:57 |1 دقائق قراءة
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق غرب، البالغة نحو 7 ملايين برميل يوميا.

الوزارة أوضحت عبر بيانا بثته اليوم الأحد، أنها استعادت الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة ولله الحمد.

وحول ما يتعلق بحقل خريص، أشارت الوزارة أن الأعمال لا تزال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيعلن عن ذلك عند اكتمالها بإذن الله.

"الطاقة" أكدت أن هذا التعافي السريع يعكس ما تتمتع به أرامكو، ومنظومة الطاقة في السعودية، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم الاقتصاد العالمي.

السعودية كانت قد أعلنت في 9 أبريل الجاري أن منشآت الطاقة تعرضت لاستهدافات متعددة، بما يشمل مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير والبتروكيميائيات والكهرباء، نتج عنها استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الشركة السعودية للطاقة، وإصابة 7 مواطنين آخرين، كما نتج عنها تعطل عدد من العمليات التشغيلية ضمن منظومة الطاقة.

