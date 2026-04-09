توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة السعودية

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية اليوم الخميس بأن منشآت الطاقة الحيوية في السعودية تعرضت لاستهدافات متعددة مؤخرًا، شملت مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير، إضافة إلى مرافق البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.

وأسفرت الاستهدافات عن استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي في الشركة السعودية للطاقة، وإصابة 7 مواطنين آخرين من منسوبي الشركة، إلى جانب تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.

تأثير مباشر على إنتاج النفط وخطوط الإمداد

شملت الاستهدافات إحدى محطات الضخ على خط أنابيب شرق-غرب الحيوي، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من كميات الضخ عبر الخط، الذي يعد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية في هذه الفترة.

كما تعرض معمل إنتاج منيفة لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميًا من طاقته الإنتاجية، في حين سبق تعرض معمل خريص لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بمقدار 300 ألف برميل يوميًا من طاقته الإنتاجية، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في السعودية بمقدار 600 ألف برميل يوميًا.

أضرار في مرافق التكرير وانعكاسات على الصادرات

امتدت الاستهدافات إلى مرافق التكرير الرئيسية، بما في ذلك مرافق ساتورب في الجبيل ومصفاة رأس تنورة ومصفاة سامرف في ينبع ومصفاة الرياض، ما أثر بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية.

حرائق في مرافق المعالجة وتأثير على سوائل الغاز

تعرضت مرافق المعالجة في الجعيمة لحرائق، ما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي (LPG) وسوائل الغاز الطبيعي.

ويؤدي استمرار الاستهدافات إلى نقص في الإمدادات ويبطئ من وتيرة استعادتها، بما ينعكس على أمن الإمدادات للدول المستفيدة، ويسهم في زيادة حدة التقلبات في أسواق البترول، وقد انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع استنفاد جزء كبير من المخزونات التشغيلية والاحتياطية (الطارئة) العالمية، مما أثر على توافر الاحتياطيات وحدّ من القدرة على الاستجابة لهذا النقص في الإمدادات.