الأسهم العالمية ترتفع إلى مستوى قياسي مع تهدئة إيران وتراجع الدولار

تحولت الولايات المتحدة تقريبا إلى مُصدر صاف للنفط الخام الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، إذ قفزت الشحنات قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق لتلبية الطلب من المشترين ​الآسيويين والأوروبيين الذين يسارعون إلى تعويض إمدادات الطاقة الشرق الأوسط التي توقفت بسبب حرب إيران.

وقادت الحرب التي ‌تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران إلى أكبر اضطراب على الإطلاق في سوق الطاقة العالمية، ومنعت التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية من عبور مضيق هرمز.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

إعلان . مرر للمتابعة

وهرعت شركات التكرير في آسيا وأوروبا التي كانت تعتمد على الإمدادات القادمة من المنطقة للبحث ​عن شحنات بديلة من أي مصدر متاح، مما أدى إلى زيادة حادة في الطلب على النفط من ​الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم.

ويقول المحللون والمتعاملون إن الولايات المتحدة تقترب بسرعة من بلوغ طاقتها ⁠التصديرية القصوى.

وتقلص صافي واردات الخام، أو الفرق بين الواردات والصادرات، إلى 66 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو ​أدنى مستوى مسجل في البيانات الأسبوعية منذ 2001، وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء. وارتفعت الصادرات إلى 5.2 مليون ​برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة لم تكن مُصدرا صافيا للنفط الخام على أساس سنوي منذ عام 1943.

وقال جانيف شاه، نائب رئيس وحدة أسواق النفط في شركة ريستاد، إن ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكية دليل على ​أن المشترين في حوض الأطلسي وآسيا يتجهون نحو أسواق أبعد للحصول على الإمدادات المتاحة، إذ تعوض فروق أسعار ​النفط الإقليمية تكاليف الشحن.

وسارعت دول من بينها اليونان إلى شراء النفط الخام الأمريكي لأول مرة على الإطلاق في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لخدمة كبلر لتتبع السفن، أبحر نحو ‌2.4 ⁠مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 47 بالمئة من الصادرات الأمريكية الأسبوع الماضي، نحو أوروبا. بينما توجه نحو 1.49 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 37 بالمئة إلى آسيا، مقارنة مع 30 بالمئة قبل عام. وشملت قائمة كبار المشترين هولندا واليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وتظهر بيانات كبلر أن ناقلة تحمل 500 ألف برميل من النفط الخام ​في طريقها إلى تركيا، وهو ​ما يمثل أول صادرات من ⁠النفط الأمريكي منذ عام على الأقل.

في غضون ذلك، انخفضت الواردات الأمريكية بأكثر من مليون برميل يوميا إلى 5.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. ولا تزال الولايات المتحدة تستورد الكثير من الخام ​لأن مصافيها مصممة لمعالجة نفوط ثقيلة ترتفع فيها نسبة الكبريت مقارنة بالنفط الخفيف منخفض ​الكبريت الذي تنتجه.

وأدى ⁠اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط إلى اتساع الفارق السعري بين عقود خام برنت الآجلة ونظيرتها لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى نحو 20.69 دولار للبرميل الشهر الماضي، ما قلص شهية المشترين الأمريكيين، في حين زاد من جاذبية ⁠النفط الأمريكي ​لدى المصافي في أوروبا وآسيا.

ورجح مات سميث المحلل في كبلر ​أن تصل الصادرات الأمريكية إلى حوالي 5.2 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، بينما يقول متعاملون ومحللون إن الولايات المتحدة يمكنها تصدير ما يصل إلى ​ستة ملايين برميل يوميا، في ظل قيود تتعلق بسعة خطوط الأنابيب وتوافر الناقلات.