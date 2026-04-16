أسعار النفط تنخفض وسط آمال خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط آمال في خفض التصعيد من قبل أمريكا عقب تقارير أفادت بأن إيران يمكن أن تسمح بمرور سفن عبر مضيق هرمز.

العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 0.5% إلى 94.50 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام تكساس 0.8% إلى 90.60 دولار للبرميل، ولم يسجل المؤشران تغيرا يذكر عند التسوية أمس الأربعاء.

التحرك دون 100 دولار

عبرت واشنطن أمس الأربعاء عن تفاؤلها إزاء التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وحذرت في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة، وذكر مصدر لرويترز أن إيران تدرس السماح للسفن بالإبحار بحرية من جانب عمان من مضيق هرمز إذا تم التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الصراع.

المحلل لدى "فوجيتومي" للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا قال "رغم آمال خفض التصعيد، لا يزال المستثمرين متشككين، بالنظر إلى أن محادثات أمريكا وإيران انهارت مرارا حتى بعد أن بدأ أنها تحرز تقدما"، مضيفا "إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق وتعود الملاحة عبر المضيق، يتوقع أن تستمر أسعار الخام في التحرك بين 80 و 100 دولار".

تسببت الحرب أمريكا على إيران في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة حركة المرور عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20% من تدفقات النفط والغاز في العالم.

العودة إلى باكستان

يدرس المسؤولون من الجانبين العودة إلى إسلام آباد لإجراء مزيد من المحادثات في أقرب وقت ممكن بعد أن انتهت يوم الأحد جولة مفاوضات دون التوصل لاتفاق، ووصل قائد جيش باكستان التي تقوم بالوساطة بين الجانبين، إلى إيران أمس الأربعاء في مسعى لمنع عودة اشتعال الصراع.

فرضت أمريكا حصارا على السفن المغادرة لموانئ إيران، وقال جيشها إنه قطع تماما التجارة الداخلة والخارجة منها بحريا، وقالت أمس الأربعاء إنها لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء نفط إيران وروسيا دون التعرض لعقوبات.

في غضون ذلك قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط انخفضت 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، بينما كان المحللون يتوقعون ارتفاعا بـ 154 ألف برميل.