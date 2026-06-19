أسعار النفط تتراجع مع زيادة تدفقات مضيق هرمز

اتجهت أسعار النفط نحو انخفاض أسبوعي كبير مع عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها تدريجياً بعد اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفف من حدة أكبر صدمة في إمدادات النفط الخام العالمية على الإطلاق.

انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 79 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنحو 9% هذا الأسبوع، بينما اقتربت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط تسوية أغسطس من 75 دولاراً. وبدأت السفن المحملة بالنفط العالق بالخروج من المضيق، في حين أعلنت الكويت أنها ستعاود زيادة إنتاجها تدريجياً.

رفع الحصار الأمريكي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها رفعت الحصار المفروض على حركة المرور من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، في حين نصح مركز المعلومات البحرية المشترك، وهو هيئة معلومات بحرية رئيسية، السفن التي تسعى إلى المرور عبر الممر المائي باستخدام طريق بالقرب من ساحل عمان لمحاولة تجنب الألغام.

أدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تراجع العقود الآجلة عن معظم المكاسب التي حققتها جراء الحرب، التي اندلعت في فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران بسبب برنامجها النووي. وكان مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية ويمر عبره عادةً نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، خاضعاً لحصار مزدوج من طهران وواشنطن.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهذه التطورات، رافضاً انتقادات المتشددين تجاه إيران، بمن فيهم بعض الحلفاء، الذين رأوا أن الاتفاق قدّم تنازلات كبيرة لطهران. وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: "الأسواق سعيدة بما يحدث، فأسعار النفط منخفضة للغاية، والأسهم مرتفعة للغاية".

رسوم إيرانية في مضيق هرمز

قلل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من شأن المخاوف من أن تفرض إيران رسوماً على حركة المرور عبر المضيق، وهي خطوة قد تحوّل هذا الممر المائي الحيوي إلى مصدر ربح لطهران. كما أشار إلى بدء سريان مهلة الستين يوماً المحددة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل الخلافية في مذكرة التفاهم.

رغم انخفاض أسعار النفط الخام، قد يكون إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل عملية معقدة وطويلة الأمد. ولضمان سلاسة العملية، لا بد من تنسيقها بدقة، مع وجود السفن في المواقع المناسبة، وإعادة تشغيل الآبار، وإصلاح البنية التحتية، والاتفاق على عملية إزالة الألغام. ولا يزال بعض مالكي السفن متخوفين من الأوضاع في الممر المائي والخليج العربي.

وقال يان ريندبو، الرئيس التنفيذي لشركة "دي/إس نوردن إيه/إس" (D/S Norden A/S): "يرغب الجميع في إخراج السفن، ولكن السائد هو أنه ليس من الضروري أن تكون أول من يفعل ذلك. ومع استئناف حركة الملاحة، ستتعزز الثقة. لكنها لا تزال هشة، ولن يتطلب الأمر الكثير لتتلاشى هذه الثقة مجدداً".

انخفض سعر خام برنت للتسليم في أغسطس بنسبة 0.6% إلى 79.35 دولار للبرميل في تمام الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في يوليو بنسبة 0.7% إلى 76.09 دولار للبرميل.