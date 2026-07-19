وقّعت وجهة ALMA إحدى الوجهات الساحلية في مدينة جدة اتفاقيتين لإرساء الأطر التشغيلية لإدارة وتشغيل وتعزيز حلول الاستدامة البيئية للوجهة متعددة الاستخدامات الممتدة على مساحة 3.125 مليون متر مربع.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة محافظة جدة، إلى وضع إطار مستدام لإدارة وتشغيل وصيانة المرافق العامة والمساحات المفتوحة والحدائق والمرافق المشتركة في وجهة ALMA، بما يشمل أعمال النظافة، وصيانة الطرق، وتنسيق المواقع، والتشجير، وأعمال البنية التحتية.

الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الشركة الوطنية للمياه تهدف إلى تنفيذ وتشغيل محطات معالجة المياه في مختلف أنحاء وجهة ALMA، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع موثوقية الخدمات.

وتدعم الاتفاقيتان التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز جودة البنية التحتية، كما ترفع القيمة الاستثمارية للمشروع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تُرسّخان أساساً أكثر تنظيماً لنموذج ALMA القائم على تطوير الأراضي بمشاركة مطورين متعددين، من خلال تحديد آليات التنسيق البلدي، وإدارة الوجهة، وصيانة البنية التحتية العامة، وتكامل خدمات المياه، بالتزامن مع تقدم أعمال التطوير العمراني ضمن المخطط الرئيسي.

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وتُعد وجهة ALMA، الواقعة في شمال أبحر بمدينة جدة، واحدةً من أبرز الوجهات البحرية متعددة الاستخدامات في المدينة، وتمتد على مساحة 3.125 مليون متر مربع، وتضم 7 أحياء متكاملة تشمل الاستخدامات السكنية والضيافة والتجارية والترفيهية، إلى جانب جزيرتين تتوسطهما قنوات مائية صناعية بتصميم يشبه رمز اللانهاية، تربط البحر الأحمر بخليج الملك سلمان.

كما تضم الوجهة 12.5 كيلومتراً من الواجهات المائية، وأكثر من 5.5 كيلومتر من المماشي، و16 حديقة مترابطة، ضمن مخطط رئيسي متكامل صُمم بعناية، مع توزيع عمراني مدروس يدعم أنماط الحياة العصرية ويرتقي بجودة الحياة.

وتوفر ALMA للمطورين والمستثمرين حرية التطوير ضمن وجهة ساحلية متكاملة وجاهزة بالبنية التحتية، مع الالتزام بمعايير واشتراطات عمرانية، وفي موقع إستراتيجي ضمن أحد أهم محاور النمو الحضري في جدة، مدعوماً بمستوى عالٍ من جودة البنية التحتية وكفاءة تشغيل المرافق والخدمات.

ويتوافق المشروع بشكل مباشر مع عديد من مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير خيارات سكنية نوعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم التنمية الحضرية المستدامة، والمساهمة في مواصلة تطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة.

وتهدف وجهة ALMA إلى تقديم مفهوم جديد للحياة العصرية على الواجهة البحرية في جدة، يجعل البحر الأحمر والواجهة المائية محوراً رئيسياً لتجربة السكان والزوار على حد سواء.