الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
افتتح "يونيون بانكير بريفيه" مكتبا في السعودية، لينضم إلى مصارف خاصة أخرى تسعى لتأسيس حضور في واحدة من أبرز المراكز النشطة عالمياً في مجال إدارة الثروات.

في إطار هذا الافتتاح، عين "يو بي بي" (UBP) الذي يتخذ جنيف مقرا له، مشعل الحواس رئيسا تنفيذيا ورئيسا للاستشارات في السعودية، وفقا لبيان.

السعودية سوق استراتيجية للبنك السويسري

قال الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "يو بي بي" محمد عبد اللطيف "السعودية سوق استراتيجية بالنسبة لنا ولعملائنا".

يأتي إعلان "يو بي بي" بعد أسابيع من إطلاق مجموعة "غولدمان ساكس" المرحلة الأولى من تقديم الخدمات المصرفية الخاصة داخل السعودية، في خطوة تهدف إلى توسيع قدراتها انطلاقاً من مكتبها في الرياض.

المصرف كان قد نقل عددا من مسؤولي إدارة الثروات من دبي إلى الرياض، ويقوم حاليا بتوظيف كوادر أخرى داخل السعودية.

المصارف الدولية تتوسع في السعودية

توسعت البنوك والشركات متعددة الجنسيات داخل المملكة التي تمر بمرحلة انفتاح اقتصادي على المستثمرين الأجانب.

حددت عدة مؤسسات كبرى في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك "دويتشه بنك"، السعودية كوجهة للتوسع.

المقرض الألماني نقل أحد أبرز المصرفيين لديه في مجال المصارف الخاصة إلى الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة.

"يو بي بي" يدير 18 مليار دولار لعملاء الشرق الأوسط

ينشط "يو بي بي" في المنطقة منذ أكثر من عقدين، وخدم عملاءه في البداية انطلاقا من سويسرا قبل أن يؤسس مكتبه في الإمارات عام 2011.

قال المصرف إنه يوظف حاليا 100 موظف حول العالم، من بينهم 40 مختصا في المنطقة يديرون 18 مليار دولار من أصول العملاء في الشرق الأوسط.

