هوامش تكسير المنتجات الثانوية ترفع أرباح "لوبريف" السعودية 16%

سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" ارتفاعا في أرباحها الصافية للربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت نحو 16.46% على أساس سنوي، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح على "تداول" اليوم الأحد.

أرباح الشركة الصافية في الربع بلغت نحو 258 مليون ريال مقارنة بنحو 221.5 مليون في الربع الأول من العام الماضي.

الشركة أرجعت الارتفاع المحقق في الربح الصافي إلى ارتفاع هوامش تكسير المنتجات الثانوية، على الرغم من انخفاض أحجام مبيعات وهوامش تكسير زيوت الأساس.

إيرادات الشركة خلال الربع ارتفعت 1.43% على أساس سنوي إلى أكثر من ملياري ريال، مع ارتفاع أسعار وأحجام مبيعات المنتجات الثانوية على الرغم من انخفاض أحجام مبيعات وأسعار زيوت الأساس.

كان صافي ربح "لوبريف" قد تراجع بنحو 12% خلال العام الماضي إلى 855.3 مليون ريال، وهو ما عزته الشركة وقتها إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس رغم ارتفاع هوامش تكسيرها.

"لوبريف" التي تأسست في 1976 هي أحد أكبر منتجي وبائعي زيوت الأساس في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 17.2 مليار ريال وتملك فيها شركة "أرامكو السعودية" الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 70%.