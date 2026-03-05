نمو المبيعات يقود أرباح "معادن" السعودية إلى الارتفاع 156%

ارتفع صافي أرباح "معادن" السعودية بنحو 156% في 2025 مع نمو المبيعات وزيادة الأسعار، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الخميس.

حققت الشركة صافي ربح عائدا لمساهمي المصدر نحو 7 مليارات ريال مقارنة بـ2.87 مليار في 2024، وفقا لبياناتها المالية.

الشركة أرجعت ارتفع صافي الربح خلال العام الحالي إلى "ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 5,548 مليون ريال سعودي (60%)".

نمو الربح الإجمالي كان ناتجا عن ارتفاع أسعار البيع وزيادة حجم المبيعات، بحسب الشركة.

كما تعززت الربحية من خلال زيادة الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة، بما في ذلك مكاسب صفقة الشراء لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال سعودي ناتج عن استثمار شركة معادن في شركة ألمنيوم البحرين، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل.

قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية والتي تشمل مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لمرة واحدة بقيمة 381 مليون ريال سعودي تتعلق بعمليات شركة معادن في إفريقيا.

كما تأثر صافي الربح أيضاً بارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

يعود ارتفاع رسوم الامتياز بشكل رئيسي إلى تحسن الربحية في وحدة أعمال الذهب، مدفوعاً بارتفاع أسعار الذهب، إضافة إلى مصروف رسوم الامتياز المؤجل لمرة واحدة بقيمة 624 مليون ريال سعودي والمتعلق بوحدة أعمال الألمنيوم.

أيضا، تأثر صافي الربح بانخفاض دخل التمويل خلال السنة وبالأثر الإيجابي لمطالبة التأمين لمرة واحدة بمبلغ 563 مليون ريال سعودي خلال العام السابق.