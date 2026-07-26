ارتفع صافي أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، بنسبة 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 663 مليون ريال، مقارنة مع 591 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

"الحبيب" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن زيادة صافي الدخل يعود إلى نمو الإيرادات، ونمو أعداد المراجعين، وتحسن مستويات النشاط التشغيلي، ما ساهم في رفع كفاءة تغطية التكاليف الثابتة، إلا أن أثر التكاليف المرتبطة بالمستشفيات الحديثة، حد جزئيا من هذا النمو، إذ لا تزال في مرحلة التدرج التشغيلي، وستتزايد مساهمتها في الإيرادات تدريجيا مع وصولها لمستويات الاستخدام الأمثل لطاقتها التشغيلية، وبناء على ذلك، فقد شهدت الربحية تحسنا خلال الربع الثاني، في حين لا تزال الهوامش تعكس المسار التدريجي نحو الاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المضافة.

الإيرادات الفصيلة أيضا شهدت ارتفاع بأكثر من 18% إلى 4 مليارات ريال، ويعود هذا بشكل رئيسي للنمو في كل من قطاعي المستشفيات والصيدليات، نتيجة زيادة أعداد المراجعين ونسب الإشغال في قطاع المستشفيات وتأثيرها الإيجابي في نمو مبيعات قطاع الصيدليات، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات في قطاع الحلول، كما ساهم نمو المستشفيات الحديثة، في دعم ارتفاع الإيرادات، علما بأن هذه المشاريع لا تزال في مرحلة تسارع النمو التشغيلي.

من جهته قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، توزيع 465.5 مليون ريال أرباحا نقدية لمساهمي الشركة عن الربع الثاني، وذلك بواقع 1.33 ريال للسهم تمثل 13.3% من قيمته الاسمية، حيث سيكون تاريخ الأحقية 30 يوليو الجاري، والتوزيع في 17 أغسطس المقبل.

"الحبيب" التي تأسست في 1993، تعمل في تقديم الرعاية الصحية الخاصة والخدمات المساندة لعملياتها في السعودية والمنطقة بامتلاكها 23 منشأة حتى نهاية 2025 تتسع لـ 4 آلاف سرير إضافة إلى 44 صيدلية، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 75 مليار ريال، ويمتلك سليمان الحبيب الحصة الأكبر من المجموعة البالغة 40%.