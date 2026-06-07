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الشركات

"مياهنا" تستحوذ على شركة مياه مقابل 95 مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 7 يونيو 2026 8:43 |1 دقائق قراءة
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"مياهنا" تستحوذ على شركة مياه مقابل 95 مليون ريال

وقعت شركة "مياهنا" اتفاقية بيع وشراء (SPA)، للاستحواذ على كامل حصص الملكية في شركة "شاس" لخدمات المياه المحدودة، بما في ذلك حصصها في شركاتها التابعة، وذلك مقابل 95 مليون ريال.

"مياهنا" قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن الصفقة التي تمت مع مصنع مياه "المنهل" التابعة لمياه "نستله"، يمكن رفع قيمتها إلى 102.7 مليون ريال كحد أقصى، بشرط تحقيق مستهدفات مالية محددة لـ "شاس"، وفقا للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025.

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توقعت أن تسهم الصفقة في دعم استراتيجية النمو لـ "مياهنا" في قطاع توزيع المياه بمدينة الرياض لمختلف العملاء، وتعزيز مكانتها في مجال خدمات المياه للقطاع الصناعي، حيث يتم تمويل الاستحواذ عبر المصادر الذاتية والتسهيلات التمويلية.

الشركة حققت صافي دخل 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بتراجع حاد بلغ 61.5% على أساس سنوي، وذلك جراء انخفاض الإيرادات بنسبة 33% إلى 118 مليون، بضغط تراجع إيرادات التطوير والإنشاءات.

"مياهنا" التي تأسست في 2008، تعمل في نقل وتوزيع المياه وتشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 2.5 مليار ريال، وتملك فيها شركة رؤية العالمية للاستثمار الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 60%.

التعريفات
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