"مطلق الغويري" السعودية تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب في "تاسي"

تعتزم شركة "مطلق الغويري" للمقاولات طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية السعودية "تاسي"، وفقا لما أعلنته "الراجحي المالية" اليوم الخميس على "تداول" بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية.

تتولى الراجحي مهمة إدارة سجل الاكتتاب والتغطية لـ"مطلق الغويري" مع شركة "مورجان ستانلي".

سيتم طرح 240 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأسمال الشركة.

كانت الشركة قد حصلت على موافقة "تداول" على طلب الإدراج في 17 نوفمبر 2025، وموافقة هيئة السوق المالية على طلب الطرح في 31 ديسمبر.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

تعمل "مطلق الغويري للمقاولات" في تطوير البنية التحتية للمياه والطرق، وتشمل قائمة العملاء لديها مشروع مدينة "نيوم" المستقبلية وعدداً من الوزارات الحكومية السعودية، وفقاً لموقعها الإلكتروني. ومثل غيرها من شركات المقاولات، ستستفيد "مطلق الغويري للمقاولات" من التوجه الوطني لتوسيع شبكات تحلية المياه وتوزيعها في السعودية.

كانت بلومبرغ نقلت في أغسطس الماضي عن مصادر لم تسمّها إن الشركة تبحث صفقة قد تُقدّر قيمتها بين 12 و15 مليار ريال.

تمثل السعودية السوق الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط من حيث الطروحات العامة هذا العام، حيث جمعت الشركات نحو 3.5 مليار دولار. ومع ذلك، كان الأداء متفاوتاً، إذ يراقب المستثمرون التقييمات عن كثب وسط بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط.

رفعت اكتتابات سوق الأسهم السعودية الرئيسية خلال العام الماضي حصيلة الطروحات في "تاسي" إلى 328.2 مليار ريال، عبر طرح 171 شركة منذ 2006.

وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فقد سجلت حصيلة اكتتابات 2025 ارتفاعا طفيفا بلغ 2% إلى 14.5 مليار ريال عبر طرح 13 شركة.