أقرت الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 77.7% وذلك لإطفاء 90.7% من الخسائر المتراكمة.

"كيمانول" أوضحت في بيان عبر "تداول" اليوم الأربعاء، أن رأس المال سيتم تخفيضه من 674.5 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، وذلك عبر شطب 52.4 مليون سهم بمعدل إلغاء 0.77 سهم لكل سهم مملوك.

بينت أن قرار التخفيض سيكون نافذا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيدين لدى مركز "إيداع" للأوراق المالية، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي قرر فيها تخفيض رأس المال.

أشارت أنه لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة، أو إجمالي حقوق الملكية، وقد ينتج عن هذا التخفيض كسور أسهم لبعض المساهمين، وفي حال كان المساهم يملك 4 أسهم وأصبح نصيبه بعد التخفيض أقل من 4 أسهم فسيتم إلغاء تلك الأسهم وتعويضه نقدا عن كسر الأسهم وفق الآلية المعتمدة.

كما وافقت الجمعية خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على تحويل مبلغ 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.

صادق المساهمين أيضا على رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة التي كانت من 2021 وحتى 2024، ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة المشمولين بتقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ على كيماويات الدار والعالمية للصناعات الكيميائية، وتفويض مجلس إدارة الشركــة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

"كيمانول" التي تأسست في 1989، تعد من أفضل منتجي الميثانول والفورمالدهيد في العالم، بإجمالي إنتاج سنوي مليون طن، وتقوم بتصدير 26 منتجا إلى أكثر من 50 دولة، حيث بلغت قيمتها السوقية اليوم 600 مليون ريال، وتملك فيها فاتن الراجحي الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 7.5%.