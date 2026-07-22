استكملت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عملية الاستحواذ على شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاه، المالكة لمستشفى الدكتور محمد الفقيه الواقع شرق مدينة الرياض على طريق الملك عبد الله، في خطوة إستراتيجية تعزز حضور المجموعة في العاصمة، وتوسّع شبكتها الصحية في المملكة.

ويأتي هذا الاستحواذ امتدادًا لإستراتيجية النمو والتوسع التي تنتهجها المجموعة، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة.

ويضيف مستشفى الدكتور محمد الفقيه إلى شبكة المجموعة منشأة صحية متكاملة بسعة استيعابية تقارب 350 سريرًا، وأكثر من 12 غرفة عمليات، إلى جانب مبنى مستقل للعيادات الخارجية يضم 192 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى الجراحة، والعناية المركزة، والطوارئ، ومركز متخصص لأمراض النساء والولادة وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومركز لجراحة العظام.

ومع إتمام هذا الاستحواذ، ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمستشفيات مجموعة فقيه للرعاية الصحية إلى 1,185 سريرًا على مستوى المملكة، فيما ارتفعت الطاقة السريرية للمجموعة في مدينة الرياض إلى نحو 535 سريرًا، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في العاصمة، ويوسّع نطاق خدماتها الطبية المتكاملة.

كما يتمتع المستشفى بشبكة واسعة من التغطيات التأمينية، الأمر الذي يعزز وصول المجموعة إلى شريحة أكبر من المستفيدين، ويوسع نطاق خدماتها ليشمل فئات متنوعة من المرضى، بما يدعم إستراتيجيتها في توفير خدمات صحية متقدمة وعالية الجودة لمختلف أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة قال الدكتور مازن فقيه رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "يمثل هذا الاستحواذ محطة إستراتيجية جديدة في مسيرة نمو المجموعة، ويعكس التزامنا بمواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمملكة. ونتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات المتميزة التي يتمتع بها مستشفى الدكتور محمد الفقيه لتعزيز تكامل خدماتنا، وتوسيع نطاق وصولنا إلى المرضى، وتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030".

ومن المتوقع أن يسهم دمج المستشفى ضمن منظومة مجموعة فقيه للرعاية الصحية في تحقيق تكامل تشغيلي بين منشآتها، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية وتجربة المرضى.

ويعكس هذا الاستحواذ التزام مجموعة فقيه للرعاية الصحية بمواصلة الاستثمار في تطوير القطاع الصحي بالمملكة، من خلال توسيع نطاق خدماتها، ورفع طاقتها التشغيلية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية التي تقدمها، بما يواكب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة الخدمات الصحية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين تجربة المريض.

المصدر: https://bit.ly/4vNdNMm

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