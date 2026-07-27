جرت مباحثات "أولية" بين شركة "توال" وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" للاستحواذ على أبراج اتصالات مملوكة للأخيرة، وفقا لما أعلن في بيان على "تداول" اليوم الاثنين.

"موبايلي" قالت في البيان إنه لم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية ملزمة بين الطرفين "باستثناء اتفاقية سرية اقتضتها طبيعة المباحثات".

كانت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولت الأنباء حول وجود محادثات جارية بين "موبايلي" و"توال" بشأن الاستحواذ على أبراج اتصالات، وهو ما دفع الشركة إلى إصدار إفصاح توضيحي في هذا الشأن.

سجلت شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" ارتفاعا في صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 11.6% حيث بلغ 3.466 مليار ريال، بحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم.

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موبايلي وسعت هوامش الربح في الربع الثاني رغم تراجع الإيرادات موبايلي وسعت هوامش الربح في الربع الثاني رغم تراجع الإيرادات

أظهرت نتائج شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" للربع الثاني من العام الجاري، أن تحسن الكفاءة التشغيلية عوض معظم فجوة الإيرادات مقارنة بتوقعات السوق.

بلغت الإيرادات 5.08 مليار ريال، أقل بنحو 1% من متوسط تقديرات المحللين، بينما جاء كل من الربح قبل الاستهلاك والإطفاء وتكاليف التمويل والزكاة "EBITDA" وصافي الربح أدنى من التوقعات بنحو 0.3% فقط.

شركة الاتصالات السعودية "STC" كانت قد أعلنت في فبراير 2025 اكتمال صفقة مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصة من أسهمها في شركة أبراج الاتصالات "توال" ودمج أعمال كل من شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار، وقالت إنه تم نقل ملكية شركة توال تحت ملكية الكيان الجديد.



