الأربعاء, 29 أبريل 2026 | 12 ذُو الْقِعْدَة 1447
ماسك يرفع حصته في سبيس إكس بعد شراء أسهم بقيمة 1.4 مليار دولار

رويترز
الثلاثاء 21 أبريل 2026 11:53 |1 دقائق قراءة
زاد إيلون ماسك حصته في شركة سبيس إكس خلال العام الماضي، عبر شراء أسهم بقيمة 1.4 مليار دولار من موظفين حاليين وسابقين، بحسب ما ذكره موقع "ذا انفرمنشين" يوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن عملية شراء الأسهم الثانوية، التي تمت من خلال صندوق ائتماني تابع لماسك، كشف عنها في مسودة نشرة الاكتتاب العام السرية الخاصة بالشركة.

وأضاف التقرير أن "سبيس إكس" وافقت أيضا الشهر الماضي على خطة تمنح الرئيس التنفيذي الملياردير 60 مليون سهم إضافي، إذا ارتفعت القيمة السوقية للشركة من 1.1 تريليون دولار إلى ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار، وإذا نجحت الشركة في تنفيذ خطة طموحة لبناء مراكز بيانات في الفضاء لتوفير قدرات حوسبة لمطوري الذكاء الاصطناعي.

وستُمنح هذه الأسهم تدريجياً مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة على مراحل قدرها 500 مليار دولار، وفقاً للتقرير.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل فوري.

ولم ترد "سبيس إكس" على طلب للتعليق حتى الآن.

وكانت الشركة، التي تقدمت بشكل سري بطلب للإدراج في الولايات المتحدة خلال مارس، قد حققت نحو 8 مليارات دولار أرباحاً العام الماضي، على إيرادات تراوحت بين 15 و16 مليار دولار، بحسب ما أفادت به رويترز في يناير.

كما تخطط "سبيس إكس" لاستخدام هيكل مزدوج لفئات الأسهم، يمنح حاملي الفئة "B" عشرة أصوات لكل سهم، وفق ما ذكرت رويترز يوم الثلاثاء، ما يعزز تركّز السيطرة لدى ماسك وعدد محدود من المطلعين، بينما سيحصل المستثمرون في الأسهم من الفئة "A" المطروحة للاكتتاب العام على صوت واحد لكل سهم.

التعريفات
إيلون ماسكسبيس إكسستارلينكفضاءطرح عام
