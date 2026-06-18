طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة إلى دبي ضمن خططه التوسعية

أطلق طيران الرياض، الناقل الوطني للسعودية، اليوم أولى رحلاته اليومية المباشرة بين الرياض ودبي، في خطوة تعزز الربط الجوي بين المدينتين وتدعم خطط الشركة الرامية إلى توسيع شبكتها الإقليمية والدولية.

وتمثل دبي ثالث محطة تشغيلية لطيران الرياض منذ بدء إطلاق خدماته، ضمن استراتيجية تستهدف ربط المملكة بأبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة والعالم.

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وتأتي هذه الخطوة بعد تسلم الشركة أربع طائرات من طراز بوينج 787-9 دريملاينر خلال يونيو الجاري، في إطار خطتها لتشغيل أسطول حديث يدعم مستهدفها المتمثل في الوصول إلى 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

ويعزز المسار الجديد أحد أكثر خطوط الطيران نشاطًا في المنطقة، في ظل النمو المتواصل في حركة السفر بين السعودية والإمارات لأغراض الأعمال والسياحة.

وبحسب بيانات مؤسسة OAG المتخصصة في بيانات الطيران، جاء خط دبي – الرياض ضمن أكثر الممرات الجوية الدولية ازدحامًا في العالم خلال عام 2025، ما يعكس حجم الطلب على السفر بين المدينتين وأهمية تعزيز السعة التشغيلية على هذا المسار.

تجربة سفر متكاملة على متن الدريملاينر

وتشغل الشركة رحلاتها إلى دبي بطائرات بوينج 787-9 دريملاينر، التي توفر مستويات متقدمة من الراحة والخدمات، بما يشمل أنظمة ترفيه حديثة، ومقاعد فاخرة، وخدمات ضيافة مستوحاة من الهوية السعودية.

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كما يوفر البرنامج الولائي "سفير" مزايا إضافية للمسافرين تشمل عروضًا حصرية ومكافآت متنوعة، إلى جانب خيارات ربط مرنة عبر شبكة الوجهات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

دعم مستهدفات التحول في قطاع الطيران

يأتي إطلاق الرحلات اليومية إلى دبي ضمن خطط طيران الرياض لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل الجوي.

وتسعى الشركة إلى توسيع شبكة وجهاتها الدولية تدريجيًا عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي للسعودية، بما يربط بين الشرق والغرب، ويوفر خيارات سفر أكثر تنوعًا للمسافرين من وإلى السعودية.