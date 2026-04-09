«صندوق الأزياء» يطلق هويته الجديدة في السعودية كأول صندوق استثماري متخصص

أعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق الهوية الجديدة لـ«صندوق الأزياء» تحت اسم «صندوق ZYA»، ليكون أول صندوق استثماري بملكية خاصة متخصص في قطاع الأزياء بالمملكة، وذلك بالشراكة مع ميراك كابيتال، في خطوة تعكس تسارع الحراك الاستثماري في القطاعات الثقافية.

ويأتي إطلاق الصندوق في إطار توجهات تستهدف تطوير الصناعات الإبداعية، وتعزيز مساهمة قطاع الأزياء في الاقتصاد الوطني، عبر أدوات استثمارية متخصصة تدعم نمو الشركات والعلامات المحلية.

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول، بحضور نخبة من القيادات والخبرات في مجالات الثقافة والأزياء والاستثمار والصناعات الإبداعية.

ويترأس المجلس نائب وزير الثقافة ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأزياء حامد فايز، فيما يشغل الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد الحقيل منصب نائب الرئيس، إلى جانب عضوية عدد من القيادات التنفيذية من جهات استثمارية وقطاع الأزياء.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميراك كابيتال» عبد الله التمامي إن الصندوق يستهدف بناء منصة استثمارية توجه التمويل نحو الفرص الواعدة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الأزياء.

وأضاف أن «ZYA» سيركز على دعم العلامات التجارية والشركات السعودية القادرة على التوسع إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تطوير قطاع أكثر تنظيمًا واستدامة داخل المملكة.

استثمارات تمتد عبر سلسلة القيمة

يبلغ حجم الصندوق نحو 300 مليون ريال، حيث يساهم الصندوق الثقافي بنسبة 40%، فيما تتولى «ميراك كابيتال» إدارة الصندوق.

ويستهدف الاستثمار عبر كامل سلسلة القيمة، بدءًا من تصميم وإنتاج الملابس والإكسسوارات، مرورًا بسلاسل الإمداد، وصولًا إلى التجارة الإلكترونية وقطاع التجميل، بما يعزز نمو العلامات المحلية.

تعكس هذه المبادرة توجهًا استراتيجيًا لبناء منظومة متكاملة لقطاع الأزياء، وتعزيز جاذبيته كقطاع استثماري واعد في المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم «صندوق ZYA» في دعم استدامة نمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، بما يعكس الهوية الثقافية الوطنية ويدعم تنويع الاقتصاد، في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية السعودية 2030.