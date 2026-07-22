قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية " شمس" ماجد العتيبي، إن مجلس الإدارة الجديد يعمل على تنفيذ استراتيجية استثمارية متكاملة، تستهدف تطوير أعمال الشركة وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في السعودية.

أضاف العتيبي في أول تصريح له بعد تعيينه، أن الإستراتيجية تركز على استثمار أصول الشركة بكفاءة، وتعزيز فرص النمو المستدام، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها السوق السعودية.

وتنشط الشركة في قطاع الخدمات الاستهلاكية والسياحة، وتتركز أعمالها بشكل رئيسي على إدارة وتشغيل المرافق السياحية والترفيهية، ومن أبرز أصولها "منتجع شاطئ النخيل" الواقع على شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية.

العتيبي أشار إلى أن من المقرر البدء في التطبيق الفعلي لهذه الإستراتيجية ابتداء من الربع الرابع من العام الجاري، بما يدعم تحقيق مستهدفات الشركة وتطوير الأعمال الرئيسية لها.

وكشف أن التغييرات الأخيرة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لن تؤثر في سير أعمال الشركة أو تنفيذ مشاريعها وشراكاتها، مشيرا إلى أن جميع العمليات تُدار وفق أطر حوكمة واستمرارية أعمال واضحة تضمن انتظام التشغيل والالتزامات التعاقدية.

وأوضح العتيبي أن الإدارة التنفيذية، بالتعاون مع مجلس الإدارة الجديد، تعمل على ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع والشراكات القائمة دون أي انقطاع، بما يعزز استقرار أعمال الشركة خلال المرحلة الحالية.

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كشف أن "شمس" تجري حاليا مراجعة شاملة لمحفظة أعمالها وخططها التشغيلية في إطار إعداد إستراتيجية استثمارية متكاملة، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم التركيز على الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى.

وفيما يتعلق بالفرص التي تتيحها الطفرة السياحية في السعودية، أكد العتيبي أن الشركة تنظر إلى النمو المتسارع في القطاع السياحي باعتباره فرصة إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

بين أن تقييم أي فرص استثمارية جديدة سيتم وفق معايير تشمل الملاءمة الإستراتيجية، والجدوى الاقتصادية، والقدرة التشغيلية، والالتزامات النظامية، مع الالتزام بالإفصاح عن أي مبادرات أو شراكات عند اكتمال الدراسات والحصول على الموافقات اللازمة.

وعن الخسائر المتراكمة التي تمثل نحو 15% من رأسمال الشركة، أوضح العتيبي أن البيانات المالية متاحة عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتبنيان رؤية متكاملة لتحسين الأداء المالي من خلال تنفيذ مبادرات هيكلية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية واستحداث مصادر دخل جديدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإفصاح عن أي تطورات جوهرية.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الشاملة تستهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن أي قرارات أو معلومات جوهرية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية وفق المتطلبات النظامية.