شركات الطيران تبدأ رفع قيمة التذاكر بسبب أسعار الوقود

رفعت "إير نيوزيلاند" اليوم الثلاثاء، أسعار التذاكر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقد تتخذ مزيدا من الإجراءات الخاصة بالأسعار، ما يؤكد سعي شركات الطيران العالمية إلى تحميل الركاب تكاليف ارتفاع أسعار النفط.

شركة الطيران النيوزيلندية، بينت أن أسعار وقود الطائرات، التي كانت تتراوح بين 85 و 90 دولارا للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشدة إلى ما بين 150 و 200 دولار للبرميل الأيام الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين إزاء الصراع.

رفعت الحرب أمريكا على إيران أسعار النفط، ما أدى إلى اضطراب السفر العالمي وأثار مخاوف من حدوث ركود عميق في السفر واحتمال توقف الطيران على نطاق واسع، وفي رد عبر البريد الإلكتروني لرويترز، قالت "إير نيوزيلاند" إنها رفعت أسعار التذاكر الاقتصادية للرحلات الداخلية 6 دولارات، و 12 دولارا للرحلات الدولية القصيرة المدى، و 53 دولارا للرحلات الطويلة المدى.

بينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على الخطوط بين آسيا وأوروبا بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود السعة، فإن "إير نيوزيلاند" واحدة من أولى شركات الطيران التي أعلنت زيادات واسعة بأسعار التذاكر، حيث قالت "إذا أدى الصراع لاستمرار ارتفاع تكاليف الوقود، قد نضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات".

مطالبات بإلغاء الضريبة البيئية

مع ارتفاع أسعار النفط، طلبت "فيتنام إيرلاينز" من السلطات إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات للحفاظ على عملياتها، وقالت حكومة الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا إن تكاليف تشغيل شركات الطيران الفيتنامية ارتفعت 70% بسبب ارتفاع الوقود، وأن مورديه يواجهون صعوبات بتلبية الطلب.

الوقود ثاني أكبر نفقات شركات الطيران بعد العمالة، إذ يمثل عادة ربع النفقات التشغيلية. وبعض شركات الطيران الآسيوية والأوروبية الكبرى لديها تغطية تأمينية من تقلبات أسعار النفط، لكن شركات الطيران الأمريكية توقفت عن هذه الممارسة إلى حد بعيد خلال العقدين الماضيين.

تؤدي أسعار النفط المرتفعة وإغلاق المجال الجوي بسبب الحرب إلى تقييد السعة، ما يدفع أسعار تذاكر الطيران على بعض الخطوط إلى مستويات عالية للغاية ويجبر بعض الأشخاص على معاودة النظر في خطط السفر قبل موسم الذروة في الصيف.

الحرب وصناعة السفر

قد يكون لارتفاع أسعار الوقود آثار خطيرة على صناعة السفر العالمية، مع مواجهة شركات الطيران بالفعل قيودا على المجال الجوي، حيث يغير الطيارون مساراتهم لتجنب الصراع في الشرق الأوسط وتمتلئ السعة على المسارات الشهيرة.

قالت "سيريم" المتخصصة في تحليل البيانات والتقييمات في المجال إن شركات الطيران في الإمارات وقطر تنقل ثلث المسافرين من أوروبا إلى آسيا ونصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا.

قالت "هانا تور سيرفيس" الكورية إنها ألغت الرحلات الجماعية التي تشمل رحلات إلى الشرق الأوسط، مثل السفر إلى الخليج أو الرحلات التي تمر عبره في طريقها إلى أوروبا، وإنها تعفي العملاء المتضررين من رسوم الإلغاء، مضيفة أن جميع الرحلات المتعلقة بالشرق الأوسط خلال مارس ستعلق.

في تايلاند، توقعت وزارة السياحة أنه إذا استمر الصراع لأكثر من ثمانية أسابيع، فستخسر البلاد ما مجموعه 600 ألف سائح و 1.3 مليار دولار من إيرادات السياحة.