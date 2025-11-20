الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

شراكة موسعة بين "أمازون" و"هيوماين" لنشر 150 ألف شريحة ذكاء اصطناعي

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 20 نوفمبر 2025 15:5 |2 دقائق قراءة
تخطط شركتا "هيوماين"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF"، و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) لنشر وإدارة ما يصل إلى 150 ألف شريحة للذكاء الاصطناعي في منشأة مركز بيانات تُعرف باسم "منطقة الذكاء الاصطناعي" في الرياض ضمن شراكة موسعة، بحسب بيان.  

الشراكة الموسعة، التي أعلنت على هامش منتدى الاستثمار الأمريكي - السعودي في واشنطن، توفر أحدث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "NVIDIA GB300s" وشرائح "Trainium" من أمازون.

بموجب هذه الشراكة، ستصبح "أمازون ويب سيرفيسز" الشريك المفضل لـ "هيوماين" عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. وستتعاون الشركتان لتقديم خدمات حوسبة الذكاء الاصطناعي من السعودية إلى العملاء حول العالم.

المنطقة الأولى من نوعها للذكاء الاصطناعي في السعودية

 ستدعم أول منطقة للذكاء الاصطناعي من نوعها في السعودية أحدث تقنيات التدريب والاستدلال، إضافة إلى مجموعة واسعة من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي كثيفة الحوسبة، بما في ذلك تدريب النماذج وتشغيل الاستدلال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

 من المقرر أن تدعم منطقة الذكاء الاصطناعي الشركات العالمية ومبتكري التكنولوجيا، وستلبي احتياجات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي والطلب العالمي المتزايد على الحوسبة. 

سيوفر وجود خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتخصصة من "أمازون" وصولاً فورياً إلى نماذج أساسية رائدة عبر منصة واحدة. ولتعزيز قدرات منطقة الذكاء الاصطناعي المخطط لها، ستنضم شركة "هيوماين" إلى برنامج مزودي حلول "أمازون ويب سيرفيسز" للوصول إلى خدماتها عبر المنصة الموحدة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم.

شراكة تتوج استثمارات مليارية وتطور المواهب

الشراكة الموسعة تعزز الخطة المشتركة التي أُعلن عنها في مايو 2025 لاستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات "أمازون ويب سيرفيسز" وتدريب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في السعودية.

يهدف التعاون بين "أمازون ويب سيرفيسز" و"هيوماين" إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي ودعم هدف السعودية في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. 

ستتعاون "أمازون ويب سيرفيسز" و"هيوماين"  لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج لغوية عربية متقدمة واسعة النطاق، بما في ذلك نموذج “علّام”، النموذج اللغوي العربي الأول من هيوماين، وإنشاء سوق موحّدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للخدمات الحكومية.

وستقوم أمازون ويب سيرفيسز بهدف بناء قوة عاملة مستدامة وجاهزة للمستقبل بتدريب 100 ألف مواطن سعودي في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال أكاديمية أمازون بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة. وستدعم مبادرةً متخصصةً لتطوير المهارات وتدريب 10 آلاف امرأة.

السعوديةالذكاء الاصطناعيأمريكا
