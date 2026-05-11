"سوفت بنك" تخطط لبدء إنتاج بطاريات مراكز الذكاء الاصطناعي

أعلنت وحدة الاتصالات وخدمات المحمول التابعة لـ"سوفت بنك غروب" اعتزامها بدء التصنيع واسع النطاق للبطاريات في مصنعها في ساكاي بمقاطعة أوساكا لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لخدمات الذكاء الاصطناعي.

قالت "سوفت بنك" في بيان صدر الإثنين إنها ستتعاون مع "كوزموس لاب" (Cosmos Lab) و"دلتا إكس" (DeltaX) الكوريتين الجنوبيتين لبدء الإنتاج واسع النطاق اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي ستبدأ أبريل المقبل. وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف إنتاج أنظمة تخزين طاقة بقدرة واحد غيغاواط ساعة سنوياً، ما سيجعل المنشأة من أكبر المرافق من نوعها في اليابان، بحسب بيانات "بلومبرغ إن إي إف".

وقد ترفع "سوفت بنك" القدرة الإنتاجية إلى عدة غيغاواطات ساعة، بحسب ما كشفته "بلومبرغ" الشهر الماضي.

ستُستخدم البطاريات للمساعدة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تطورها "سوفت بنك". كما لفتت الشركة إلى أنها تخطط لتوفيرها لاستخدامات شبكات الكهرباء والمصانع، وغيرهما من الاستخدامات الصناعية والمنزلية. وعلى المدى المتوسط، تعتزم "سوفت بنك" أيضاً التوسع في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا: وول ستريت عند قمم تاريخية والنفط يتراجع مع تصاعد آمال السلام في الشرق الأوسط

وفقاً للخطة، ستؤسس "سوفت بنك" مشروعين؛ "إيه إكس فاكتوري" (AX Factory) مركزاً لعمليات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتصنيع المعدات، و"جي إكس فاكتوري" (GX Factory) مركزاً لتصنيع الجيل الجديد من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية والمنتجات المرتبطة بهما.

وتسعى الشركة إلى تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 100 مليار ين (636 مليون دولار) من نشاط البطاريات الجديد بحلول السنة المالية 2030.

ستساعد "كوزموس لاب" في تطوير خلايا بطاريات أكثر أماناً باستخدام تقنية الزنك والهالوجين التي طورتها، فيما تملك "دلتا إكس" خبرة في تصميمات البطاريات ذات الكثافة العالية للطاقة.

تحول من الاتصالات للذكاء الاصطناعي

يسلط المشروع الجديد الضوء على الاستراتيجية طويلة الأجل للرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" جونيتشي مياكاوا، والمتمثلة في التحول من مجال الاتصالات إلى شركة داعمة للذكاء الاصطناعي.

وتعمل "سوفت بنك" أيضاً على تحديث شبكة اتصالات المحمول في جميع أنحاء البلد لتحسين القدرة على تلبية احتياجات أجهزة الذكاء الاصطناعي، بما فيها روبوتات المستودعات.

كما يتماشى دخول الوحدة التابعة لـ"سوفت بنك غروب" مجال تصنيع البطاريات مع طموحات مؤسس المجموعة ماسايوشي سون في ترسيخ دور أهم لنفسه و"سوفت بنك" في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.