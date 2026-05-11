"سدافكو": المنتجات الجديدة تمثل 4% من مبيعاتنا ونخطط لطرح المزيد

تخطط شركة سدافكو للمنتجات السعودية للألبان والأغذية المدرجة في السوق السعودية، لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، وتطوير محفظة منتجاتها بما يتماشى مع تغير احتياجات المستهلكين، خاصة أن الابتكار يمثل محورا أساسيا في استراتيجية النمو، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي باتريك ستيلهارت.

وقال ستيلهارت، إن المنتجات الجديدة تمثل حاليا 4% من إجمالي المبيعات، في وقت تعمل الشركة على الاستثمار في الابتكار وتطوير القنوات البيعية، لدعم النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.

أشار إلى أن الشركة تواصل الحفاظ على مكانتها في قطاعات الحليب طويل الأجل ومعجون الطماطم والآيس كريم، رغم التحديات التنافسية التي يشهدها قطاع السلع الاستهلاكية سريع الحركة، بما في ذلك تصاعد الأنشطة الترويجية وتغير تفضيلات المستهلكين نحو القيمة والجودة والراحة.

وأعلنت سدافكو في بيان سابق عبر تداول، أن الشركة حافظت على حصتها السوقية في السوق بنحو 50.8% لحليب طويل الاجل، و52.1% لمعجون الطماطم، و30.7% للآيس كريم، رغم الظروف الصعبة.

ستيلهارت ذكر أن الشركة تركز على تعزيز الانضباط التنفيذي وتقوية العلامة التجارية وتحسين جودة المنتجات وتوافرها، ما انعكس على نمو جيد في أحجام المبيعات ضمن عدد من الفئات الرئيسية، خاصة المنتجات الأساسية الأعلى طلبا.

وعن الأسواق الخارجية، أكد ستيلهارت أن الأسواق الدولية تشكل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية سدافكو لتنويع الإيرادات وتعزيز القيمة طويلة الأجل.

وذكر أن الشركة تتبع نهجا انتقائيا في التوسع الخارجي عبر التركيز على الأسواق القادرة على تحقيق تنافسية مستدامة، مضيفا أن هوامش الربحية تختلف من سوق إلى آخر، وفق عوامل تشمل تكاليف الشحن وطبيعة المنافسة والقنوات البيعية.

أشار إلى أن سدافكو تشهد نمواً متسارعاً في قنوات التجارة الإلكترونية والتموين الغذائي، بالتزامن مع تغير أنماط الشراء لدى المستهلكين، مبينا أنها تتعامل مع القنوات الحديثة والمتاجر التي تركز على القيمة من خلال نهج يوازن بين نمو المبيعات والحفاظ على قوة العلامة التجارية والربحية.

وبشأن سياسة التوزيع، أوضح أن نموذج التوزيع الحالي يمثل أحد أبرز المزايا التنافسية للشركة، لما يوفره من تغطية سوقية واسعة ومستويات خدمة مرتفعة مع استمرار العمل على تطوير منظومة الوصول إلى السوق، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويواكب تطور احتياجات العملاء.

وحول قرار تصفية ثلاث شركات تابعة الذي أُعلن عنه نهاية 2025، بين ستيلهارت أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تبسيط العمليات وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال مع توجيه الموارد نحو الأنشطة الأعلى نمواً وربحية، بما يدعم استدامة الأداء على المدى الطويل.

أشار إلى أن الشركة تمتلك حالياً 540,373 سهماً من أسهم الخزينة، في إطار البرنامج الذي أعلن عنه سابقا، معتبراً أن ذلك يعكس ثقة الإدارة في أساسيات الشركة وآفاقها المستقبلية.

وفيما يتعلق بأداء شركة "مليكوما" البولندية التي استحوذت عليها سدافكو في 2018، أوضح أن نتائج الربع الأول تأثرت بديناميكيات التسعير في أسواق السلع العالمية، رغم استقرار أحجام المبيعات وتحقيق الشركة لربحية إيجابية.

أضاف أن أعمال سدافكو الأساسية، باستثناء مليكوما، سجلت نمواً في المبيعات بنسبة 2.9%، ما يعكس قوة ومرونة عمليات الشركة.

أعلنت سدافكو في بيان سابق عبر تداول، أن شركة مليكوما سجلت انخفاضًا في المبيعات من 123 مليون ريال إلى 84 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تصحيحات الأسعار، بينما ظلت الأحجام مستقرة بشكل عام.

ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن سدافكو تواصل إدارة تكاليف الإمداد والشحن بشكل نشط عبر استراتيجية توريد متوازنة وعلاقات قوية مع الموردين، إلى جانب تعزيز مستويات المخزون بهدف حماية الهوامش الربحية والحفاظ على مرونة العمليات في ظل التحديات التشغيلية المتغيرة.