الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
الشركات

زيادة كبيرة في المبيعات تقفز بأرباح "الكابلات السعودية" 314%

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 16:32 |1 دقائق قراءة
قفزت أرباح "الكابلات السعودية" الصافية 314% مع زيادة كبيرة في المبيعات خلال السنة المالية المنتهية في آخر ديسمبر الماضي، فيما أسهمت إجراءات فعّالة للسيطرة على التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية في ارتفاع الأرباح، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء.

الشركة حققت ربحا صافيا بلغ نحو 202 مليون ريال العام الماضي، مقارنة بـ48.76 مليون في 2024.

حققت المجموعة زيادة في المبيعات والإيرادات بلغت نحو 254% عند 156 مليون ريال مقابل 44 مليونا في العام السابق. 

الزيادة في الإيرادات تعود بشكل أساسي إلى تحويل الطلبات المتراكمة لدى الشركة إلى إيرادات فعلية، بالإضافة إلى زيادة الطلب في السوق وتحسن استقطاب العملاء.

وبلغت حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة ميدال 237 مليونا، بزيادة قدرها 187% على أساس سنوي.

سجلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بلغ 204 ملايين ريال، ناتجًا عن حصتها من أرباح شركة زميلة.

لكنها تكبدت خسائر بشكل رئيسي من العمليات المتوقفة بلغت 2.3 مليون ريال، نتيجة لشركتها التابعة في تركيا.

