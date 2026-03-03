زيادة أعداد الطلاب يدفع الأرباح الربعية لـ "الوطنية" للنمو 18.5%

ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم بأكثر من 18.5% خلال الربع المنتهي في أبريل الماضي إلى 67.6 مليون ريال، بدعم نمو الإيرادات.

"الوطنية" أوضحت عبر في بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الربعية نمت 15% إلى 212.3 مليون ريال، بدعم زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 10% إلى 35.2 ألف طالب وطالبة.

من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة الشركة على مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية بطاقة استيعابية 2200 طالب وطالبة، وذلك على الأرض التي تقع في حي ضاحية خزام بمدينة الرياض، ضمن استراتيجية الشركة الهافة إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب بما يحقق النمو والعوائد المتوافقة مع أهدافها الاستراتيجية.

يتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية خلال الربع الأول من العام المالي 2026 - 2027، ويتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه

قدرت الشركة إجمالي التكلفة المتوقعة للمشروع بـ 41 مليون ريال، والتي سيتم تمويله اعتمادا على موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية. حيث تتضمن التكلفة أعمال الإنشاءات والتكييف والمصاعد، المسندة إلى شركة صهيب الحافظ للمقاولات، فيما سيتم التعاقد مع موردين لأعمال التأثيث والتجهيزات للمجمع التعليمي لاحقا.

الأثر المتوقع للمشروع في القوائم المالية للشركة سيدأ عند تشغيل المجمع التعليمي اعتبارا من الربع الأول من العام المالي للشركة 2027 - 2028، حيث لا يوجد أطراف ذات علاقة بهذا العقد.

"الوطنية" التي تأسست في 1958 تعمل في القطاع التعليمي الخاص وكل ما يتعلق به من رياضة وترفيه وغيره، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.5 مليار ريال، والتي تتوزع حصص الملكية للأغلبية من رأسمالها بين أبناء محمد الخضير بنسبة تصل إلى 23%، إضافة إلى أوقاف باسم محمد الخضير تتوزع حصة 22%.



