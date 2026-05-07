رغم تهديدات ترمب.. أوروبا تفشل في حسم تفاصيل الاتفاق التجاري مع أمريكا

أخفق الاتحاد الأوروبي في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري طال انتظاره مع الولايات المتحدة خلال محادثات استمرت طوال الليل، رغم تحذيرات الرئيس دونالد ترمب من أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة قريباً.

اجتمع مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد مساء الأربعاء لمناقشة تعديلات محتملة على الاتفاق عبر الأطلسي، الذي جرى التوصل إليه مبدئياً في يوليو الماضي. لكنهم لم يتخذوا أي قرارات حاسمة، بحسب قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تستمر المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس في بيان إن المسؤولين "ملتزمون بالتحرك بسرعة".

يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة للمصادقة على الاتفاق التجاري. وكان ترمب قد هدد الأسبوع الماضي برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم التحرك بالسرعة الكافية لاعتماد الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الأولي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأمريكية مقابل وضع حد أعلى للرسوم الجمركية عند 15% على معظم منتجات الاتحاد، بما يشمل السيارات. وبينما نفذت الولايات المتحدة تعهداتها جزئياً، واصل الاتحاد الأوروبي استكمال إجراءاته التشريعية.

وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر يوم الأربعاء إن على الاتحاد أن يتوقع رفع الرسوم الجمركية على السيارات "في موعد قريب نسبياً" إذا لم يحرز تقدماً ملموساً هذا الأسبوع.