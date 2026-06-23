في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجالات البنية التحتية والتنقل وتغير توقعات المستهلكين، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كأحد أبرز أسواق السيارات في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد ماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، أن السوق السعودي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية نمو نيسان ورؤيتها لمستقبل التنقل، مستعرضًا أهمية المملكة، وتوجهات العملاء، والشراكات المحلية، ودور الشركة في مواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال ميسينا إن المملكة العربية السعودية تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية نيسان الإقليمية، بفضل حجم السوق وتسارع التحول الاقتصادي والتقني الذي تشهده. وأضاف أن التقدم المستمر في تنفيذ رؤية السعودية 2030 جعل المملكة مرجعًا استراتيجيًا لفهم توجهات ومستقبل التنقل في المنطقة، وهو ما ينسجم مع رؤية نيسان طويلة الأمد «تنقل ذكي للحياة اليومية» التي تركز على تقديم تجارب تنقل أكثر ذكاءً واتصالًا وارتباطًا باحتياجات العملاء.

وأوضح أن السوق السعودي يسهم بشكل كبير في تعزيز فهم الشركة لتغير توقعات العملاء وتوجهات التنقل المستقبلية، مستفيدًا من قاعدته الشابة ومستويات التفاعل الرقمي المرتفعة وتبني التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن العملاء باتوا يولون اهتمامًا متزايدًا لعوامل مثل الاتصال الرقمي والتكامل التقني وتجارب الاستخدام السلسة، وهو ما يساعد نيسان على تطوير حلول تلبي احتياجاتهم المتغيرة وتواكب مستقبل التنقل.

وأكد ميسينا أن المملكة تتمتع بمكانة استثنائية ضمن أسواق نيسان في المنطقة، كونها أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط وأحد أسرع الأسواق تحولًا من حيث الاقتصاد والبنية التحتية والتبني الرقمي. وأضاف أن تأثير المملكة لا يقتصر على حجم السوق والمبيعات، بل يمتد إلى دورها المتنامي في تشكيل توجهات الابتكار وتجربة العملاء ومستقبل التنقل على مستوى المنطقة.

وفيما يتعلق بمحفظة منتجات نيسان، أشار إلى أن المملكة تعد من أهم أسواق الشركة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وتمثل مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات هذه الفئة في الشرق الأوسط. ولفت إلى أن قوة نيسان في هذه الفئة تستند إلى محفظة متنوعة تضم طرازات بارزة مثل نيسان باترول وباثفايندر وإكس-تريل، بما يلبي الطلب المتزايد على المركبات التي تجمع بين الأداء والتقنيات المتقدمة والراحة، مؤكدًا أن الشركة تواصل تعزيز ريادتها من خلال البناء على إرثها العريق والاستثمار في الابتكار الذي يحقق قيمة حقيقية للعملاء.

وأضاف أن علاقة نيسان بالمملكة تمتد لأكثر من 70 عامًا، وهو ما يعكس التزامها طويل الأمد وثقتها بمستقبل السوق السعودي. وأوضح أن هذا الالتزام لا يقتصر على تقديم المنتجات، بل يشمل الاستثمار في تجربة العملاء والابتكار ودعم مستقبل التنقل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويسهم في دعم مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة.

وشدد ميسينا على أهمية الشراكات المحلية الاستراتيجية في دعم نمو نيسان بالمملكة، مبينًا أنها تقوم على النمو المشترك والفهم العميق للسوق، وتسهم في تعزيز قدرة الشركة على مواكبة تطورات السوق والاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة، إلى جانب توسيع الوصول إلى العملاء والارتقاء بمستويات الخدمة في مختلف أنحاء المملكة.

وفي حديثه عن فئة الشباب، أوضح أن نيسان تحرص على مواكبة تطلعات الشباب والتحولات الثقافية المتسارعة من خلال تجارب تعكس شغفهم بالابتكار والتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن رياضة المحركات، بما في ذلك الفورمولا إي وبطولة نيسان للتطعيس، تمثل إحدى أبرز منصات التواصل مع هذه الفئة، كما توفر فرصة لإبراز دور التقنيات المتقدمة في تطوير حلول تنقل أكثر استدامة وارتباطًا بالحياة اليومية. وأضاف أن الشركة تواصل دعم المبادرات والتجارب المرتبطة بالثقافة المحلية بما يعزز ارتباطها بالمجتمع السعودي ويواكب تطور أنماط الحياة في المملكة.

واختتم ميسينا حديثه بالتأكيد على أن المملكة ستظل في صميم خطط نمو نيسان الإقليمية خلال السنوات المقبلة، مدفوعةً بالتحول الاقتصادي المتسارع والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والابتكار. وأضاف أنه يتوقع أن تصبح المملكة واحدة من أكثر أسواق السيارات تأثيرًا ضمن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا (AMIEO)، ليس فقط من حيث النمو، بل أيضًا في رسم ملامح مستقبل التنقل في المنطقة، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة دعم مسيرة التحول وتعزيز دورها كشريك فاعل في هذا التطور.

Ad