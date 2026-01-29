الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
الشركات

دخل العمليات يرفع أرباح "السعودي للاستثمار" 24% في 2025

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 29 يناير 2026 17:59 |1 دقائق قراءة
دخل العمليات يرفع أرباح "السعودي للاستثمار" 24% في 2025

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار بأكثر من 24% العام الماضي، مع نمو دخله من العمليات، وفقا لما أعلنه في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الخميس.

بلغ صافي ربح البنك 2.43 مليار ريال في السنة المنتهية آخر ديسمبر الماضي، مقارنة مع نحو 1.96 مليار في 2024.

إجمالي دخل العمليات ارتفع 14.7%، مع زيادة دخل العمليات الأخرى، ورسوم تحويل العملات الأجنبية، والرسوم من الخدمات البنكية ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

قابل ذلك جزئيا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

يعمل البنك من خلال شبكة تضم 48 فرعا في السعودية، ويقوم البنك بتشغيل 44 فرعاً تحت برنامج الأصالة، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية للشركات والأفراد، ويقوم بترتيب تمويل القطاعات شبه الحكومية والقطاعات الصناعية وتمويل التجارة التي تشمل عمليتي الاستيراد والتصدير.

