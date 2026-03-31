الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
خسائر "إعمار المدينة الاقتصادية" تتراجع 99% مع نمو الإيرادات وتقليص النفقات

الثلاثاء 31 مارس 2026 17:24 |1 دقائق قراءة
خسائر "إعمار المدينة الاقتصادية" تتراجع 99% مع نمو الإيرادات وتقليص النفقات

سجلت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" السعودية خسائر بـ9 ملايين ريال في السنة الماضية، تمثل انخفاضا بنسبة 99% عن خسارة 2024، التي بلغت 1.1 مليار ريال، وفقا للبيانات المالية التي أعلنتها الشركة اليوم على "تداول".

الشركة أرجعت تقلص الخسائر إلى زيادة الإيرادات، التي ارتفعت 167% إلى 1.14 مليار ريال، إضافة إلى زيادة مبيعات الأراضي السكنية والاعتراف بإيرادات تطوير إضافية ناتجة عن التقدم في نسب الإنجاز لمشاريع تطوير العقارات الجارية خلال العام.

زيادة الإيرادات التشغيلية تعود بشكل رئيسي لعقود الإيجار الموقعة في الوادي الصناعي، وزيادة في إيرادات قطاع الضيافة وارتفاع إيرادات قطاع التعليم المتعلقة بالرسوم الدراسية الناتجة من تسجيل الطلاب في إحدى الشركات التابعة، بحسب الإفصاح.

انخفاض النفقات التشغيلية بمقدار 20 مليون ريال وتكاليف التمويل بمقدار 74 مليون ريال أسهما كذلك في دعم الأرباح.

الشركة ذكرت أيضا أن من بين العوامل التي دعمت الأرباح عكس خسائر انخفاض في القيمة بمبلغ 317 مليون ريال تم إثباتها في سنوات سابقة على أصول غير مالية، وتسجيل ربح قدره 269 مليون ريال نتيجة إطفاء قرض بسبب إتمام عملية إعادة هيكلة الدين التجاري بنجاح وبمعدلات فائدة أقل، إضافة إلى انخفاض في مصروف الزكاة بـ54 مليون ريال.

اقتصاد، أرباح الشركات، تداول، السعودية، إعمار المدينة الاقتصادية
