"جاهز" السعودية ترفع إيراداتها الفصلية 38% بدعم الطلبات ونتائج "سنونو"

ارتفعت إيرادات شركة "جاهز" السعودية في الربع الأول من العام بنحو 37.9% إلى نحو 725 مليون ريال، بدعم من توحيد نتائج "سنونو" وزيادة عدد الطلبات ومتوسط قيمتها، وفقا للنتائج المالية المعلنة على "تداول" اليوم الاثنين.

الشركة أوضحت أن قيمة البضائع (GMV) ارتفعت 39.5% على أساس سنوي خلال الربع إلى 2.3 مليار ريال، مدفوعة بزيادة عدد الطلبات ومتوسط قيمة الطلبات (AOV).

إجمالي عدد الطلبات ارتفع 21.3% على أساس سنوي إلى 31.7 مليون طلب، فيما ارتفع متوسط قيمة الطلب بنسبة 15.0% إلى 72.5 ريال سعودي.

تبرز هذه الأرقام تحسن مزيج الطلبات، واستمرار التوسع، وتأثير توحيد نتائج سنونو، الذي أدى إلى نمو إيرادات نشاط جاهز خارج المملكة بمقدار 5.6 أمثال.

إيرادات رسوم التوصيل ارتفعت كذلك 10.8% إلى 272.0 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة إضافة نتائج "سنونو"، ما عوض تأثير الضغوط التنافسية في السوق السعودية.

كانت "جاهز" قد استحوذت على 76.56% من شركة "سنونو" في قطر عبر صفقة كبرى بقيمة 245 مليون دولار تُممت أواخر العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة من العمولات 34.1% إلى 329.9 مليون ريال.

