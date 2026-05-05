تفاقمت خسائر شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنحو 250% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 592 مليون ريال، مقارنة مع خسارة 170 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

"سبكيم" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن زيادة الخسائر بشكل حاد يعود إلى 3 عوامل رئيسية، كان أولها انخفاض كمية المبيعات نتيجة استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، ما أدى إلى تراكم المخزون غير المباع، وثانيها ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم الرئيسية، بما في ذلك البيوتان والإيثيلين والبروبان ، الأمر الذي انعكس سلبا على هوامش الربحية.

علاوة على ذلك، ارتفعت الخسائر الناتجة عن حصة الشركة من الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة الدورية المجدولة لأحد المصانع التابعة لإحدى الشركات المستثمر فيها، كما سجلت مخصص انخفاض في قيمة استثمارها في إحدى الشركات الزميلة بمبلغ 328 مليون ريال.

الإيرادات الفصلية تراجعت بنسبة 55% إلى 861 مليون ريال، رغم ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة خلال الربع الحالي، إلا أن الإيرادات سجلت انخفاضا، بضغط تراجع كميات المبيعات نتيجة استمرار تحديات سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تراكم المخزون غير المباع ما أثر سلبا على إجمالي الإيرادات.

وزارة الطاقة السعودية ، كانت قد وافقت في يونيو الماضي على تخصيص كميات اللقيم اللازمة لشركة "سبكيم " للبتروكيماويات، لإنشاء مصنع ميثانول جديد في الجبيل الصناعية، بطاقة سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن متري، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنحو 45%، كما سيعزز التكامل التشغيلي مع الأصول الحالية، بما يسهم بتحسين العوائد الاقتصادية.

تأسست "سبكيم" عام 2000، على يد عدد من كبار مستثمري قطاع البتروكيماويات في السعودية والخليج، للاستثمار في صناعات البتروكيماويات والكيماويات والهيدروكربونات الرئيسية والوسيطة لإنتاج الكيماويات التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم نحو 10 مليارات ريال، وتملك مجموعة الزامل القابضة الحصة الكبرى من رأس المال التي تصل إلى 9%.