تراجع الإيرادات يدفع أرباح "نادك" إلى الانخفاض 9% في الربع الأول

انخفض الربح الصافي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" السعودية بنحو 9% في الربع الأول من العام، مع تراجع الإيرادات بنسبة مقاربة، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الخميس.

صافي ربح الشركة في الربع المنتهي آخر مارس بلغ 93.71 مليون ريال سعودي، مقابل 103.42 مليون في الربع الأول من 2025.

الشركة قالت إن الانخفاض جاء مع تراجع الإيرادات 9.25% على أساس سنوي، في ظل انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بمبلغ 101.72 مليون ريال.

صافي إيرادات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي انخفض كذلك 2.52%، وقابل هذا ارتفاع مبيعات قطاع البروتين بنسبة 29.85%، بحسب النتائج المعلنة.

ارتفاع تكلفة المبيعات

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 1.44% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بسبب التغير في مزيج المنتجات وارتفاع تكاليف المواد الخام.

خلال الربع الأول، أقرت الشركة بخسائر قدرها 5.90 مليون ريال، تمثل حصة الشركة في خسائر الاستثمار في المشروع المشترك "شركة الراعي الوطنية للمواشي" عن نتائجها المالية للعام الماضي.

قابلت ذلك عناصر أخرى أثرت إيجابا في صافي ربح الربع، منها عكس خسائر انخفاض في مدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى.

حققت الشركة كذلك خلال الربع ربحا غير متكرر نتيجة عكس خسائر انخفاض أرصدة ذمم مدينة قديمة تم تحصيلها خلال الربع الحالي بصافي قيمة 40.20 مليون ريال.