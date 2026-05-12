"تبوك الزراعية" السعودية تعدل توصيتها بخفض رأس المال لتصبح 80.4%

عدلت "تبوك الزراعية" السعودية توصيتها بشأن خفض رأسمال الشركة لتصبح 80.4% بدلا من 77.41% في إعلان سابق، وفقا لإفصاح نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء.

بموجب التعديل، سيصبح رأس المال 76.5 مليون ريال، مقابل نحو 392 مليونا حاليا، وسيصبح عدد الأسهم عد التخفيض: 7,652,460 سهما عاديا.

يهدف خفض رأسمال الشركة إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء ‏مبلغ قدرة 315.24 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وسيكون اللخفض عبر إلغاء 31,524,240 سهما عاديا، أي بمعدل إلغاء (0.8047) سهم لكل (1) سهم مملوك

وقالت الشركة: إنه لن يكون لخفض رأس المال أي أثر جوهري على التزاماتها أو عملياتها أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي نتيجة تخفيض رأس المال.

سيكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كانت الشركة قالت في إفصاح سابق إنها تهدف لمعالجة الخسائر المتراكمة بنسبة 77.41% من رأسمال الشركة.