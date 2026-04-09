«بي واي دي» تستقطب كوادر من «بورشه» لتعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة الأوروبية

تسعى BYD إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة الأوروبية عبر استقطاب كوادر من شركات منافسة، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة مع العلامات الألمانية التقليدية.

وتركّز الشركة على تطوير علامتها الفاخرة «دينزا»، حيث نجحت في ضم أكثر من 50 موظفًا جديدًا إلى فرق المبيعات والتسويق في أوروبا، من بينهم مديرون سابقون في "بورش"، بحسب ما أكده ألفريدو ألتافيلا، مستشار الشركة.ا

تأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه «دينزا» اقتحام سوق تهيمن عليه شركات مثل BMW وMercedes-Benz إلى جانب «بورشه»، مستفيدة من خبرات تنفيذية أوروبية لتعزيز موقعها التنافسي.

وكشفت العلامة الصينية مؤخرًا عن طرازين جديدين في أوروبا، يتقدمهما «زد 9 جي تي» بسعر يقارب 100 ألف يورو، والذي يستهدف منافسة طراز «تايكان» من «بورشه»، إلى جانب «دي 9»، وهي سيارة فان فاخرة متعددة الاستخدامات تحظى بشعبية بين التنفيذيين في السوق الصينية.

ضغوط على الشركات التقليدية

يرى ألتافيلا أن «دينزا» تمتلك فرصة لاختراق السوق الأوروبية، مشيرًا إلى أن استقطاب كوادر من «بورشه» يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات السيارات التقليدية في ظل التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.

وتواجه الشركات الأوروبية تحديات تشمل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية مرتفعة السعر، وتراجع المبيعات في السوق الصينية لصالح العلامات المحلية، إضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.

استراتيجية توسع عالمي وهوامش أعلى

في المقابل، تواصل BYD توسيع صادراتها عالميًا، مستفيدة من تنويع منتجاتها والتركيز على السيارات ذات الهوامش الربحية الأعلى، ما يعزز قدرتها على امتصاص تأثير الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات الصينية منخفضة التكلفة.

ويمثل توسع «دينزا» في أوروبا محطة استراتيجية لرئيس مجلس إدارة الشركة وانج تشوانفو، خاصة بعد استحواذ «بي واي دي» على حصة «مرسيدس-بنز» في المشروع المشترك خلال 2024، لتتحول إلى منافس مباشر لشريكها السابق في السوق الأوروبية.