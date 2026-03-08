الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 12 مارس 2026 | 23 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.04
(-4.48%) -0.33
مجموعة تداول السعودية القابضة140
(-0.28%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين128
(-0.23%) -0.30
شركة الخدمات التجارية العربية111.1
(0.36%) 0.40
شركة دراية المالية5.17
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.96
(-1.08%) -0.38
البنك العربي الوطني20.76
(-1.14%) -0.24
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.54
(2.20%) 0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.21
(-1.10%) -0.18
بنك البلاد26.24
(-2.02%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل10.23
(-1.73%) -0.18
شركة المنجم للأغذية49.16
(0.33%) 0.16
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.68
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.85
(0.61%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية137.3
(1.33%) 1.80
شركة الحمادي القابضة25.94
(0.54%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين12.35
(1.15%) 0.14
أرامكو السعودية26.86
(-1.10%) -0.30
شركة الأميانت العربية السعودية13.02
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي40.42
(0.05%) 0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(0.25%) 0.08
الشركات

بيع العقارات يقفز بأرباح "دار الأركان" العام الماضي 40%

«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 8 مارس 2026 9:36 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
قفزت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري بأكثر من 40% خلال العام الماضي إلى 1.13 مليار ريال، مقارنة مع 807 ملايين ريال في 2024.

"دار الأركان" عزت الارتفاع عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، إلى ارتفاع مبيعات العقارات، مبينة أن ارتفاع أعباء التمويل عوضه ارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض تكاليف التشغيل، إضافة إلى ارتفاع عائد الاستثمارات في الشركات الزميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية.

مقر

سبب ارتفاع صافي الدخل، كان أيضا داعما لارتفاع مبيعات الشركة خلال العام 2025، بنسبة 3.7% إلى 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 3.75 مليار ريال في العام الذي سبقه.

حجم مشاريع المحفظة الاستثمارية للشركة داخل وخارج السعودية تجاوز 97 مليار ريال، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس إدارتها يوسف الشلاش أكتوبر الماضي، مضيفا أن 30 مليارا منها سياحية.

الشركة كانت قد أفصحت فبراير الماضي، عن استلامها 3 فواتير تخص رسوم الأراضي البيضاء بإجمالي يصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، لـ 3 مناطق أراضي ضمن مشروع شمس الرياض المرخص من برنامج "وافي" للبيع على الخارطة التابع للهيئة العامة للعقار، والذي بينت أنه لا أثر جوهري له على القوائم المالية.

"دار الأركان" التي تأسست في 1994، تعمل في شراء وتملك وتطوير العقارات والأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها، حيث تبلغ القيمة السوقية اليوم لها أكثر من 20 مليار ريال، وتضم محفظتها مشاريع تتجاوز مساحتها 12 مليون متر مربع في مختلف مناطق السعودية، بجانب توسعها الخارجي عبر ذراعها الدولية "دار جلوبال" التي تدير مشاريع فاخرة في أسواق عالمية تشمل بريطانيا والإمارات وقطر وعمان وإسبانيا.

التعريفات
السعوديةدار الأركانالتطوير العقاريتاسيتداولالأسهم السعوديةنتائج الشركات السعوديةالأراضي البيضاءالبيع على الخارطة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية