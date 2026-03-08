بيع العقارات يقفز بأرباح "دار الأركان" العام الماضي 40%

قفزت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري بأكثر من 40% خلال العام الماضي إلى 1.13 مليار ريال، مقارنة مع 807 ملايين ريال في 2024.

"دار الأركان" عزت الارتفاع عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، إلى ارتفاع مبيعات العقارات، مبينة أن ارتفاع أعباء التمويل عوضه ارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض تكاليف التشغيل، إضافة إلى ارتفاع عائد الاستثمارات في الشركات الزميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية.

سبب ارتفاع صافي الدخل، كان أيضا داعما لارتفاع مبيعات الشركة خلال العام 2025، بنسبة 3.7% إلى 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 3.75 مليار ريال في العام الذي سبقه.

حجم مشاريع المحفظة الاستثمارية للشركة داخل وخارج السعودية تجاوز 97 مليار ريال، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس إدارتها يوسف الشلاش أكتوبر الماضي، مضيفا أن 30 مليارا منها سياحية.

الشركة كانت قد أفصحت فبراير الماضي، عن استلامها 3 فواتير تخص رسوم الأراضي البيضاء بإجمالي يصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، لـ 3 مناطق أراضي ضمن مشروع شمس الرياض المرخص من برنامج "وافي" للبيع على الخارطة التابع للهيئة العامة للعقار، والذي بينت أنه لا أثر جوهري له على القوائم المالية.

"دار الأركان" التي تأسست في 1994، تعمل في شراء وتملك وتطوير العقارات والأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها، حيث تبلغ القيمة السوقية اليوم لها أكثر من 20 مليار ريال، وتضم محفظتها مشاريع تتجاوز مساحتها 12 مليون متر مربع في مختلف مناطق السعودية، بجانب توسعها الخارجي عبر ذراعها الدولية "دار جلوبال" التي تدير مشاريع فاخرة في أسواق عالمية تشمل بريطانيا والإمارات وقطر وعمان وإسبانيا.