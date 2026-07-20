تعرضت بيانات بعض عملاء شركة لومي للتأجير إلى وصول غير مصرح به، دون أثر على استمرار الخدمات التشغيلية أو أعمال الشركة، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الاثنين.

"لومي" قالت إن حادثة جرى رصدها، نتج عنها "وصول غير مصرح به ومحدود" إلى بعض بيانات العملاء من خلال أحد أنظمة الشركة.

فعّلت الشركة الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة فور اكتشاف الحادثة، واتّخذت التدابير الفنية اللازمة لاحتوائها وتأمين نقطة الوصول ذات الصلة، بحسب ما ذكرت، مشيرة إلى أنها باشرت أعمال الفحص والتحقق الفني، والاستعانة بجهة خارجية متخصصة في حماية البيانات.

الحادثة لم تشمل أي بيانات مالية أو مصرفية تخص عملاء الشركة أو الشركة ذاتها، بحسب "لومي"، التي قالت إن تعمل أنظمتها الرئيسية وخدماتها بصورة اعتيادية.

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بينما تواصل الشركة استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني، فقد اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة وأشعرت الجهات المختصة وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وقالت إنها ستفصح عن أي مستجدات جوهرية وفقًا للمتطلبات النظامية.

بدأت "لومي" للتأجير أعمالها في عام 2006 كمؤسسة فردية، لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر تحت مظلة مجموعة سيرا القابضة.

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منذ عام 2016، شهدت الشركة نمواً كبيراً، حيث ازداد حجم أسطولها من 3603 مركبة إلى أكثر من 24 ألفا في 2023.

تقدم الشركة خدماتها في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من خلال 33 فرعاً لتأجير السيارات و3 مراكز لصيانة المركبات إضافة إلى ورش عمل متنقلة وموردين خارجيين وقنوات رقمية وصالة عرض لبيع السيارات المستعملة.

الأنشطة الأساسية للشركة تشمل التأجير الطويل الأجل، والتأجير القصير الأجل، وبيع سيارات الشركة المستعملة.