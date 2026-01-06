بنك الرياض يجمع مليار دولار من أدوات دين بعائد 5.8%

جمع بنك الرياض مليار دولار من طرح أدوات دين رأس مال مستدامة من الشريحة الثانية، وذلك بعائد سنوي 5.8%.

"الرياض" أوضح في بيان عبر "تداول" اليوم الخميس، أن مدة أدوات الدين 10 سنوات ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

أدوات الدين ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.

الحد الأدنى للاكتتاب كان 200 ألف دولار، وتستهدف المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

تم تعيين بنوك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وبلباو فيزكايا أرجنتاريا إس إيه (بي بي في إيه)، ودي بي أس بنك أل تي دي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي بي إل سي، وميريل لينش السعودية، وميزوهو انترناشونال بي ال سي، والرياض المالية واس ام بي سي الدولي بي إل سي، وستاندرد تشارترد، كمدراء للاكتتاب.

بنك الرياض كان قد أرباحا قياسية بلغت 2.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2025، إلا أن وتيرة النمو جاءت عند 1.3% وهي الأدنى في 7 فصول، نتيجة توازن بين ارتفاع دخل العمليات وزيادة المصاريف التشغيلية.

ارتفاع صافي الدخل جاء بشكل رئيسي من نمو إجمالي دخل العمليات، الذي تعزز بزيادة صافي دخل الأتعاب والعمولات والمكاسب من بيع الاستثمارات المقتنأة لغير أغراض المتاجرة، وتحسن صافي دخل المتاجرة.

سجل البنك إجمالي دخل من العمولات الخاصة بلغ 6.3 مليار ريال، بنمو 13.6% على أساس سنوي، بفضل ارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف والمطلوبات من البنوك والاستثمارات.

ارتفع دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 14% ليبلغ 741.5 مليون ريال، فيما ارتفع صافي الدخل من الاستثمارات بشكل طفيف 1.34% ليصل إلى 2.9 مليار ريال، ما يعكس استقرارا في أداء محفظة البنك الاستثمارية.

على صعيد الميزانية بلغت محفظة القروض والسلف 368 مليار ريال مقابل 325 مليار ريال للودائع، لترتفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 113% خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 104% للفترة المماثلة من 2024، في إشارة إلى زيادة وتيرة الإقراض وتوظيف السيولة لدى البنك.