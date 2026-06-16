"بنك الجزيرة" يصدر صكوكا بـ 1.5 مليار دولار لتحسين رأسماله

بدأ بنك الجزيرة اليوم الأربعاء إصدار صكوك رأسمال إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار، لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك العامة.

البنك أوضح عبر بيان في "تداول"، أن الصكوك التي ستطرح على مستثمرين داخل وخارج السعودية، سيتم تحديد سعرها والعائد منها لاحقا بناء على ظروف السوق، مشيرا إلى الصكوك دائمة، ولكنها قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

قام بتعيين كلا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي اس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، ، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

أشار إلى أن لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقا للأنظمة، مبينا أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

البنك كان قد سجل صافي ربح 405 ملايين ريال في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 12% على أساس سنوي، بدعم نمو صافي دخل التمويل والاستثمار، وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال توزيعات الأرباح، فيما بلغت إيراداته للفترة ذاتها 1.72 مليار ريال بزيادة سنوية 9%، بسبب ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل.

"الجزيرة" الذي تأسس في 1975 تبلغ قيمته السوقية اليوم 15 مليار ريال، يملك فيه إبراهيم القنيبط حصة 6% من رأس المال وشركة اتحاد الأخوة 5%، حيث يعمل في جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.