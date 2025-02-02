بنك البلاد يجمع نصف مليار دولار من طرح صكوك بعائد سنوي 6.37%

جمع بنك البلاد 500 مليون دولار طرح صكوك دائمة، لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى.

البنك قال عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن الصكوك يجوز استردادها وفق حالات معينة، وستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.

الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك كان 200 ألف دولار، واستهدفت المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

تم تعيين كل من: بنك أبو ظبي التجاري بي جي ‏إس سي، البلاد المالية، بنك دبي الإسلامي بي جي ‏إس سي، الإمارات دبي الوطني كابيتال ‏المحدودة، إتش إس بي سي بي إل سي، مشرق بي اس سي، ستاندرد تشارترد، وربة ش.م.ك.ع، كمدراء الإصدار فيما يتعلق ‏بطرح وإصدار الصكوك‎.‎

أشار "البلاد" إلى أن الإعلان السابق لا يشكل دعوة أو عرضا للشراء أو ‏التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن ‏البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة ‏في حينه وفقا للقواعد واللوائح ذات العلاقة‎.

بنك البلاد تأسس في 2004 وتبلغ قيمته السوقية اليوم 36.78 مليار ريال حيث يعمل في تقديم الخدمات المصرفية التمويلية والاستثمارية المتكاملة من خلال أدوات إسلامية متنوعة، وتمتلك شركة محمد السبيعي للاستثمار الحصة الأكبر من رأس المال البالغة نحو 20%.