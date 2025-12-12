"بنده" ترفع حصتها إلى 23% في سوق التجزئة الغذائية السعودية

رفعت شركة بنده للتجزئة حصتها السوقية في قطاع تجارة التجزئة الحديثة في السعودية إلى 23%، مدفوعة بتوسع شبكتها الجغرافية وزيادة انتشار الفروع، رغم تصاعد المنافسة الناتجة عن دخول متاجر منخفضة الأسعار ومنصات تجارة إلكترونية جديدة، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في الشركة أحمد شحادة.

قال إن قطاع التجزئة الغذائية يشهد منافسة متزايدة، إلا أن بنده حققت نموا في المبيعات تجاوز 4% العام الماضي، إضافة إلى تسجيل ارتفاع في مبيعات الفروع القائمة مقارنة بالعام السابق دون احتساب المتاجر الجديدة، ما يعكس تحسنا في أداء المتاجر التشغيلية القائمة.

أوضح أن هذا الأداء يعود إلى برنامج تطوير تجربة العميل، الذي شمل تحديث تصميم الفروع وتحسين تجربة التسوق وتطوير عرض المنتجات وهيكل الأسعار، ما أسهم في دعم نمو المبيعات والحفاظ على قاعدة العملاء، في سوق تتسم بحساسية مرتفعة تجاه الأسعار.

حصة بنده السوقية ارتفعت إلى 23%

شحادة أضاف أن حصة بنده السوقية ارتفعت من 19 إلى 23% خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب بيانات "نيلسن"، في وقت تشهد فيه السوق دخول لاعبين جدد وتوسع نماذج البيع منخفض التكلفة.

أشار الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق، إلى أن الشركة وسعت استثماراتها في التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات القنوات الرقمية نحو 300% مقارنة بالعام الماضي.

ذكر أن مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت من أقل من 1% من إجمالي المبيعات إلى 3.5% حاليا، مع هدف برفعها إلى أكثر من 10% خلال خمس سنوات، بما يعادل مبيعات تتجاوز مليار ريال، ما يعكس تسارع تحول سلوك المستهلك نحو القنوات الرقمية.

أوضح أن بنده أبرمت شراكة إستراتيجية مع شركة أوكادو العالمية المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية، لدعم بنيتها الرقمية وتسريع نمو المبيعات عبر الإنترنت، في إطار توجه القطاع نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية وسلاسل الإمداد.

فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، قال إن الشركة تفتتح ما بين 20 و30 موقعا جديدا سنويا، مع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في اختيار المواقع ذات الجدوى التجارية الأعلى، مشيرا إلى أن التوسع يتركز في المناطق التي تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً، خصوصا في الرياض.

صورة(3)

100 فرع لخدمات التجارة الإلكترونية خلال 2026

"بنده" رفعت عدد الفروع التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية من 20 إلى أكثر من 100 فرع بحلول 2026، بهدف توسيع التغطية وخدمة مختلف شرائح العملاء، وتقليص زمن التوصيل في المدن الرئيسية، وفقا لشحادة

أكد أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع التجزئة، في ظل تغير سلوك المستهلك وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في التسوق، ما يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة نماذج التشغيل والاستثمار في البنية التقنية.

يشهد قطاع تجارة المواد الغذائية في السعودية تحولا متسارعا نتيجة تغير أنماط الاستهلاك وارتفاع المنافسة بين المتاجر التقليدية والمنصات الرقمية، إلى جانب ضغوط التكلفة المرتبطة بسلاسل الإمداد والتشغيل.

يعد القطاع من أكبر القطاعات المرتبطة بالإنفاق اليومي للأسر، ما يجعله حساسا لتغيرات الأسعار ومستويات الدخل، بينما تتجه الشركات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الاعتماد على البيانات في إدارة المخزون والتسعير.

تتجه شركات التجزئة الغذائية إلى توسيع حضورها الرقمي وخدمات التوصيل السريع، في ظل نمو الطلب على التسوق الإلكتروني، بينما تواصل السوق استقبال نماذج تشغيل تعتمد على الأسعار المنخفضة وسلاسل الإمداد عالية الكفاءة.

يواكب ذلك توسع عمراني وسكاني في المدن الرئيسية يفرض إعادة توزيع الفروع وتوسيع شبكات التوصيل، ما يعيد تشكيل خريطة المنافسة في قطاع يعد من أكثر القطاعات استقرارا وحيوية في الاقتصاد المحلي.