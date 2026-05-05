فاقمت شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني، من صافي خسائرها خلال الربع الثاني بأكثر من 1448% إلى 20 مليون ريال، مقارنة مع صافي خسارة 1.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

"نايس ون" عزت تزايد الخسائر عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع مخصص المخزون بطيء الحركة إلى 8.8 مليون ريال، بجانب ارتفاع التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالتوسع في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح وهامش إجمالي الربح.

كما أن ارتفع المصاريف البيعية والتسويقية 19.20% ساهم في تفاقم الخسائر، جراء استمرار الإنفاق التسويقي الهادف إلى حماية الحصة السوقية في ظل اشتداد حدة المنافسة، ودعم نمو علاماتها التجارية الخاصة، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية 33.14% بضغط ارتفاع التكاليف الإدارية وغير المباشرة المرتبطة بدعم التوسع في متاجر البيع بالتجزئة.

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من جهته تراجعت الإيرادات الفصلية 2% لتبلغ 188 مليون ريال، بضغط اشتداد حدة المنافسة، ما أثر سلبا على عدد زيارات العملاء وحجم الطلبات، حيث انخفض إجمالي زيارات العملاء 15.6%، وقد ساهم التوسع في متاجر البيع بالتجزئة في الحد جزئيا من أثر هذا الانخفاض، حيث ارتفعت مساهمة إيرادات المتاجر إلى 4.7% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني.

وكانت الشركة سجلت إنفاقا إعلانيا بنحو 152 مليون ريال خلال العام الماضي، كأعلى إنفاق سنوي بحسب البيانات المتوفرة منذ 2020، لتمثل نحو 15% من إيراداتها للعام الماضي.

"نايس ون" للتسويق الإلكتروني التي تأسست في 2017، تبلغ قيمتها السوقية 1.4 مليار ريال، وتعد من أكبر المتاجر الإلكترونية لبيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت في السعودية، ويملك كلا من عمر وعبدالرحمن العليان حصة 28.1% و 23.8% على التوالي من رأسمال الشركة.