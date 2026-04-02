الخميس, 2 أبريل 2026 | 14 شَوَّال 1447
"المملكة القابضة" تشتري حصة مالكها في شركة طاقة بـ 255 مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 2 أبريل 2026 8:55 |2 دقائق قراءة
استحوذت شركة المملكة القابضة على حصة تابعة للأمير الوليد بن طلال، في شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز "BEV"، مقابل إجمالي 255 مليون ريال (68 مليون دولار).

"المملكة القابضة"، أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن "BEV" هي شركة تستثمر في تقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة المبتكرة، لتمكين اقتصاد منخفض الكربون، مضيفة أنه تم تأسيسها من قبل بيل جيتس، وتستثمر في شركات تطور حلولا في مجالات الزراعة، والبناء، والكهرباء، والتصنيع، والنقل.

أوضحت أن القيمة التقديرية للحصة المستحوذ عليها بلغت 367.5 مليون ريال (98 مليون دولار)، استنادا إلى أحدث القوائم المالية لـ BEV"، ما يعكس سعرا شرائيا يتضمن خصما بنسبة 30% مقارنة بالقيمة التقديرية.

الصفقة بحسب البيان، تتمشى مع فلسفة الاستثمار لدى "المملكة القابضة" المتمثلة في تمكين المساهمين بالوصول إلى فرص استثمارية فريدة غير متاحة على نطاق واسع في السوق، مع التركيز على التقنيات المبتكرة ذات الأثر والنوعي في مراحلها المبكرة.

"المملكة القابضة" التي تأسست في 1980 تعمل في عدة قطاعات متنوعة، مثل السياحة والعقارات والإعلام والترفيه والتكنولوجيا والتعليم والطيران والنقل والخدمات المالية، ما جعل قيمتها السوقية تصل إلى 32.2 مليار ريال، ويملك فيها رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال 78% من رأس المال، وصندوق الاستثمارات العامة حصة 17%.

الشركة كانت قد سجلت قفزة في صافي أرباحها خلال العام الماضي بأكثر من 73%، لتبلغ 2.14 مليار ريال، فيما بلغت إيراداتها السنوية 2.7 مليار ريال بنمو 13%، حيث يعود سبب ارتفاع صافي الدخل والإيرادات، إلى زيادة الربح الناتج من بيع شركة مستثمر فيها، وانخفاض النفقات المالية، وارتفاع إيرادات الفنادق.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أكثر من مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن 2025، بواقع 28 هللة للسهم تمثل 2.8% من القيمة الاسمية له.


