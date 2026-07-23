وافقت المفوضية الأوروبية على صفقتين مرتبطتين بصندوق الاستثمارات العامة، تشملان استحواذه على السيطرة المنفردة على شركة "إلكترونيك آرتس" الأمريكية، ودخوله مع أرامكو السعودية في سيطرة مشتركة على شركة "هيوماين" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وقالت المفوضية، في قرارين منفصلين صدرا اليوم بموجب لائحة الاندماجات في الاتحاد الأوروبي، إن الصفقتين لن تثيرا مخاوف تتعلق بالمنافسة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في ضوء محدودية تأثيرهما في الأسواق التي تنشط فيها الأطراف المعنية.

وتتعلق الصفقة الأولى باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على السيطرة المنفردة على "إلكترونيك آرتس"، التي تتركز أعمالها في إنتاج ألعاب الفيديو وتوزيعها عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومنصات الألعاب، إلى جانب تنظيم مسابقات الألعاب الإلكترونية وتسويقها تجاريًا.

أوضحت المفوضية أن عملية الاستحواذ لن تؤثر بصورة جوهرية في المنافسة داخل الأسواق المعنية، مشيرة إلى أنها أخضعت الصفقة لإجراءات مراجعة الاندماجات العادية.

وفي الصفقة الثانية، وافقت المفوضية على استحواذ شركة أرامكو السعودية للتطوير وصندوق الاستثمارات العامة على السيطرة المشتركة في شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي "هيوماين".

وتتركز أنشطة "هيوماين" في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية وإدارتها، بما يشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية وعالية الأداء، والنماذج والحلول المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

وخلصت المفوضية إلى أن الصفقة لن تثير مخاوف تتعلق بالمنافسة، نظرا إلى محدودية أثرها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومحدودية المركز السوقي المجمع للأطراف الناتج عن العملية المقترحة، كما خضعت الصفقة لإجراءات مراجعة الاندماجات المبسطة.